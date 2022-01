Kate Middleton je dopolnila 40 let: tega o njej še niste vedeli

Rojstni dan je mejnik, ob katerem se lahko posvetimo bolj in manj znanim dejstvom o ljubljenki britanskih src, ki ima s princem Williamom tri otroke: princa Georgea, princeso Charlotte in princa Louisa.

Foto: Reuters

Nekaj let je živela v Jordaniji

Večina ljudi verjetno pričakuje, da se člani kraljeve družine rodijo in odraščajo v Združenem kraljestvu. Kate je kot otrok tri leta preživela v Amanu v Jordaniji, saj je njen oče takrat delal kot dispečer pri družbi British Airways. Še danes Kate čuti posebno povezavo z Jordanijo.

Manekenka v katalogu podjetja staršev

Kate Middleton je imela več služb, preden se je poročila v kraljevo družino. Leta 2006 je delala pri blagovni znamki oblačil Jigsaw in z bratom celo nameravala odpreti pekarsko podjetje.

Foto: Guliverimage

Ena izmed Katinih prvih zaposlitev pa je nekoliko šokantna: izkazalo se je, da je bila vojvodinja nekoč otroška manekenka. Kot je pojasnila Claudia Joseph, avtorica knjige Kate: The Making of a Princess, sta bili Kate in njena sestra Pippa manekenki za kataloge podjetja Party Pieces, ki je v lasti Katinih staršev.

Z Williamom sta bila nekaj časa sostanovalca

V uradnem zaročnem intervjuju je Will povedal, da sta bila s Kate prijatelja več kot eno leto in celo živela v istem stanovanju z nekaj drugimi ljudmi, preden sta začela hoditi. Po besedah ​​princa je njegov odnos z vojvodinjo zacvetel, ko sta postala sostanovalca.

Foto: Reuters

"Preživela sva več časa drug z drugim, se hihitala, zabavala ter ugotovila, da imava enake interese in da se imava res dobro," je Will povedal v intervjuju leta 2010. "Kate ima dober smisel za humor, kar mi pomaga pri mojem slabem smislu za humor," je dodal vojvoda.

Krajša prekinitev razmerja

Aprila 2007 se je par sporazumno razšel. Kate in Will naj bi se ponovno srečala tri mesece pozneje. V uradnem zaročnem intervjuju sta potrdila, da sta se za nekaj časa razšla. "Oba sva bila zelo mlada," je o razpadu zveze povedal Will. Kate je dejala, da takrat "ni bila najbolj zadovoljna" z ločitvijo, a je na koncu postala "močnejša oseba". "O sebi sem izvedela stvari, ki se jih prej nisem zavedala," je dejala vojvodinja.

Zaročni prstan

Par se je zaročil leta 2010, zaročni prstan, ki ga nosi vojvodinja Cambriška, pa je nekoč pripadal princesi Diani.

Foto: Reuters

V prstan je vdelan 12-karatni modri safir, ki ga obkroža 14 diamantov. Danes je ta kultni prstan ocenjen na neverjetnih 330 tisoč evrov. Zaradi velike priljubljenosti so številni oblikovalci nakita izdelali precej cenejše različice prstana.

Ob poroki je nosila nekaj starega, nekaj novega, nekaj izposojenega in nekaj modrega

Kate in William sta se poročila leta 2011. Bodoča kraljica je nosila obleko bele in slonokoščene barve, ki jo je za modno hišo Alexander McQueen oblikovala Sarah Burton. Na poročni dan je vojvodinja sledila poročni tradiciji ter nosila nekaj starega, nekaj novega, nekaj izposojenega in nekaj modrega.

Foto: Guliverimage

Za nekaj starega je poskrbela tradicionalna tehnika izdelave čipke. Med izdelovanjem obleke so si člani kraljeve šole za vezenje vsakih 30 minut umili roke, vsake tri ure pa so zamenjali šivanke, s katerimi so šivali čipko, v katero je bila odeta nevesta. Novi so bili diamantni uhani, ki so ji jih podarili starši. Od kraljice si je izposodila Cartierevo tiaro, modre barve pa je bil trak, prišit v notranjost njene poročne obleke.

Vonj pomarančnega cveta je njen najljubši vonj

Katin najljubši vonj je vonj pomarančnega cveta podjetja Jo Malone. Na njeno željo so na kraljevi poročni dan dišavo razpršili v Westminstrski opatiji in prižgali sveče.

Na uradni obisk pri kraljici je morala čakati pet let

Si lahko predstavljate, da bi bili pet let z nekom v zvezi in v tem času nikoli ne bi srečali njegovih družinskih članov? No, Kate Middleton se je zgodilo točno to.

Foto: Reuters

Čeprav je bila Kate uradno v razmerju z Williamom, s kraljico, babico princa Williama, ni mogla govoriti celih pet let. Kot kaže, je kraljica želela biti popolnoma prepričana, da bo njen vnuk oženil pravo. Uradno so jo kraljici predstavili na poroki Petra Philipsa, bratranca princa Williama, 17. maja 2008.

Navdušena fotografinja

Kot piše na uradni spletni strani kraljeve družine, je Kate navdušena fotografinja in častna članica kraljeve fotografske družbe. Vojvodinja se zanima tudi za vizualno umetnost in marca 2018 je postala prva kraljeva pokroviteljica londonskega muzeja Victoria & Albert.

V preteklih letih je Kensingtonska palača objavila nekaj Katinih profesionalnih posnetkov, na katerih so pogosto njeni otroci.

Velika navdušenka nad nadaljevankami

Precej težko si je predstavljati, da vojvodinja sedi pred televizorjem in gleda oddajo na Netflixu? Vendar Kate v resnici to rada počne. V intervjuju za BBC sta Kate in princ William priznala, da sta v Kensingtonski palači pogosto gledala televizijo.

Foto: Reuters Kot je pojasnil William, so čez dan običajno gledali risanke, ko so otroci odšli v posteljo, pa sta pogosto sama uživala pred televizorjem. Sta velika oboževalca serij Domovina, Igra prestolov in Downton Abbey.