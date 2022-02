Skrivnost vitke postave Kate Middleton

Skrivnost vitke postave 40-letne Kate Middleton se začne z dobrim zajtrkom.

Prehrana Kate Middleton vključuje zelenjavo v kombinaciji z ovsenimi kosmiči, ki jih priporočajo nutricionisti. Tudi če se vojvodinji Cambriški mudi, vedno najde čas za svoj najljubši smuti iz posebne kombinacije zelenjave. Foto: Reuters

Kate rada zajtrkuje z možem in otroki, to je ritual, v katerem uživajo vsi. Dan začnejo s smutijem, natančneje kombinacijo ohrovta, alge spirulina, listov zelenega čaja, špinače, koriandra, zelene solate in borovnic.

Poleg tega Kate običajno poje porcijo ovsenih kosmičev, ki so po mnenju nutricionistov najboljša možnost za zdrav zajtrk, saj vsebujejo številne vitamine, rudninske snovi (fosfor, kalij, mangan, selen, železo, kalcij) in nenasičene maščobne kisline. Ker vsebujejo veliko kompleksnih ogljikovih hidratov in topnih vlaknin, imenovanih betaglukani, so odlična izbira tudi pri številnih shujševalnih dietah.

Foto: Shutterstock

Vojvodinja zelo skrbi za svoj videz, pa tudi za svoje zdravje in dobro ve, kako pomemben je začetek dneva. Večina strokovnjakov za prehrano se strinja z njenim ritmom, in če se dobro organizirate, čez dan ne boste imeli nenadnih napadov lakote ali potrebe po sladkorju.

