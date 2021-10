Zakaj bi morali jesti zajtrk?

Že kot majhnim otrokom so nam govorili, da je zajtrk najpomembnejši obrok. In vsem nam je znan rek, da prazna vreča ne stoji pokonci. Ne gre le za dobronameren nasvet, saj navsezadnje potrebujemo "gorivo", da začnemo dan, kajne?

Zajtrk nam daje energijo, ki jo potrebujemo za opravljanje nalog, in pomaga, da se osredotočimo na delo ali šolo. Če otrok noče jesti zjutraj doma, mu spakirajmo nekaj, kar lahko poje na poti v šolo ali pred poukom, na primer sadje, oreščke ali jogurt. Foto: Getty Images

Ali preskočite zajtrk, da prihranite čas zjutraj?

Ta taktika nam pogosto vrača z utrujenostjo ter slabšimi sposobnostmi mišljenja in delovanja, zato si vzemimo čas za zajtrk - potrebujemo le nekaj minut na dan.

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, saj prekine nočni post in sproži presnovo. S tem, ko zajtrkujemo, telesu sporočamo, da je dovolj kalorij za čez dan. Če zajtrk preskočimo, telo dobi sporočilo, da mora prihraniti in da ne sme porabiti kalorij.

Strokovnjaki za prehrano že leta trdijo, da je zdrav zajtrk ključen za začetek dneva. Ne samo, da lažje razmišljamo in smo pri delu učinkovitejši, pač pa podpira tudi naše dobro počutje na številne druge načine. Zdrav zajtrk je tisti, ki vsebuje hranljivo hrano, daje energijo in pomaga pri tem, da se počutimo siti, kar lahko prepreči prenajedanje pozneje čez dan. Ko zjutraj zajtrkujemo, izberimo torej živila, ki so nasitna in vsebujejo veliko hranil. Če zjutraj izberemo najboljšo hrano za uživanje, ublažimo lakoto in sprožimo presnovo.

Osnovna formula za zajtrk

Če bomo dan začeli z zdravim in polnovrednim zajtrkom, nam bo to dalo energijo za začetek dneva, možganom pa gorivo, ki ga potrebujejo. Žitarice, sadje in mleko so odlična izbira za začetek dneva. Prednost takšnega zajtrka je, da nam za pripravo ne vzame veliko časa. Vse, kar moramo storiti, je, da skupaj zmešamo jogurt, žitarice, sadje, semena, med ... Takšen zajtrk je bogat z vlakninami in za naš organizem pomembnimi beljakovinami. Telesu daje energijo in moč, po njem pa se počutimo siti do naslednjega obroka.

Polnovredne žitarice, oreščki in sadje z jogurtom so dobra mešanica živil, ki nas zjutraj napolni z energijo in močjo ter nam daje občutek sitosti. Foto: Getty Images

Beljakovine so pomembne v naši prehrani

Beljakovine so namreč glavni gradnik naše kože, mišic, kosti, imunskega sistema. So sestavni del protiteles, zato imajo pomembno vlogo pri obrambnem odzivu telesa. Za zdrave kosti, mišice in kožo ter dobro presnovo je torej pomembno vnesti zadostno količino beljakovin v telo. Pomembna lastnost je tudi ta, da nas za dlje časa nasitijo, zato bomo čez dan manj posegali po nezdravih hitrih prigrizkih.

Dober vir beljakovin so mlečni izdelki. Bogati so tudi z vitamini in minerali, ki jih potrebujemo za ohranjanje dobrega počutja in zdravja.

Vlaknine koristijo naši prebavi

Prehrana, bogata z vlakninami, je podpora prebavnemu sistemu in zdravemu črevesju. Z vlakninami je povezana vrsta koristi za dobro počutje. Med drugim so hrana za prijazne črevesne bakterije, kar vodi do številnih koristi za zdravje. Če želimo v telo vnesti vlaknine, večkrat dnevno posegajmo po sadju, zelenjavi, žitaricah, oreščkih, semenih.

Alpsko umešani jogurt v lončku z žiti in okusom lešnika - za slasten zajtrk, malico in posladek:

nov izdelek v skupini izdelkov Alpsko,

kremasta struktura jogurta, ki so jo tokrat dodatno obogatili z žiti in hrustljavimi mletimi lešniki,

narejen iz 100-odstotno slovenskega mleka,

izdelek nosi certifikat Izbrana kakovost Slovenije,

vsebuje 5,5 odstotka mlečne maščobe,

vsebuje rž, zdrob iz ječmenovih kosmičev, ovsene kosmiče in pšenične otrobe.

Hranljiv in uravnotežen zajtrk je najboljši začetek dneva

Potrebujemo umešani jogurt Alpsko z žiti in hrustljavimi lešniki, ki mu dodamo poljubne sestavine.

# Sveže sadje

Sadje je lahko okusen del hranljivega zajtrka. Vse vrste sadja vsebujejo veliko vitaminov, kalija in antioksidantov. Zaradi visoke vsebnosti vlaknin in vode pa je sadje tudi zelo nasitno. Različne vrste sadja vmešajte v jogurt Alpsko za uravnotežen zajtrk, ki vas bo dodobra nasitil.

# Suho sadje

Ne glede na to, ali zaužijete suho sadje samo ali ga dopolnite z žitaricami za zajtrk v zdravih obrokih, so prehranske in zdravstvene koristi velike. Suho sadje je majhno, vendar vsebuje veliko mineralov in beljakovin. Suho sadje je v številnih sortah, vključno z rozinami, datlji, slivami, figami itd. Pest rozin, vmešanih v jogurt Alpsko, bo koristila prebavnemu sistemu, ker so bogate z železom, pa pomagajo tudi pri optimalni ravni hemoglobina v krvi.

Za zajtrk ni treba pojesti velikega obroka, dobro pa je, da v eni uri po prebujanju zaužijete nekaj malega. Foto: Getty Images

# Semena

Semena vsebujejo vse pomembne snovi, potrebne za razvoj rastline. Zaradi tega so tudi izredno hranljiva. So odličen vir vlaknin ter vsebujejo zdrave maščobe, vitamine, minerale in antioksidante. Če jih uživate kot del uravnotežene prehrane, pomagajo pri dobrem zdravju. Za zajtrk uživajte v jogurt dodana različna semena: lanena, chia, sončnična, bučna, konopljina ...

# Oreščki

Oreščki so zelo priljubljeno živilo zaradi svojega okusa in priročnosti. Vsebujejo veliko zdravih maščob in kalorij. Redno uživanje oreščkov lahko na več načinov pomaga pri izboljšanju zdravja, zato jih redno uživajmo kot dodatek uravnoteženi prehrani.

Če ste vedno v stiski s časom, pred odhodom od doma zmešajte jogurt s sadjem in žitaricami, obrok pa pojejte na poti ali kasneje v službi oziroma šoli. Foto: Getty Images

Še vedno nimate časa za pripravo zdravega obroka?

Redno uživanje zdravega zajtrka bo pripomoglo k dobremu začetku delovnega dne – izboljšali se bodo koncentracija, pomnjenje, razmišljanje in učinkovitost čez dan. Če imate radi preproste načine priprave zajtrka in radi načrtujete vnaprej, vam zgornji predlogi zdravih zajtrkov ne bi smeli vzeti veliko časa. Pred spanjem si pripravite jogurt ter dodatke, ki jih boste vmešali vanj, in nikoli več ne boste imeli razloga, da bi tako pomemben obrok izpustili.

Alpsko umešani jogurt v lončku z žiti in okusom lešnika najdete pri vseh trgovcih med izdelki iz svežega mleka.