Vplivnica o slabi izkušnji z računovodjo: Z ženskami, ki imajo hčerke, ne delam več

Ena najuspešnejših slovenskih vplivnic Katarina Benček, ki se sicer ukvarja tudi s podjetništvom, je na svojem profilu na Instagramu spregovorila o slabi izkušnji, ki jo je doživela z eno od svojih bivših računovodkinj, ko je v Ljubljani še imela svoj butik. "Moj računovodja je moški! In to je moj prvi pogoj. Z ženskami z ženskimi otroki ne delam več," je zapisala.

Razlog, zakaj je njen edini pogoj, da je računovodja moški, je slaba izkušnja z eno od bivših računovodkinj. Pred leti, ko je v Ljubljani še imela svoj butik, je namreč imela računovodkinjo, "njena hči, moja bivša prijateljica, pa je z vsemi mojimi poslovnimi podatki odprla spletno trgovino z mojimi dobavitelji za mojim hrbtom". "Tako da z ženskami z ženskimi otroci ne delam več, žal," je zapisala.

Dodala je, da težko pojasni, kaj točno se je zgodilo, ker bi tako razkrila preveč finančnih podatkov. "Povedala bom samo še to, da računovodje pričakujejo, da s. p.-jevci vemo vse, in ti 'pozabijo' povedati kakšen detajl sem in tja, ki te na koncu stane," je pojasnila.

"Ne trdim, da so vse ženske enake"

Povedala je tudi, da je ugotovila, da prijateljstvo in finance ter v tem primeru ženske "očitno ne gremo skupaj, ker je nevoščljivost prej prisotna". "Takrat sem takoj zamenjala servis in iskala moškega, ki nima ženskih otrok in v splošnem ne ve, da obstajam. In je od takrat (2018) ostalo tako. Vseeno mi pri vsej tej izpostavljenosti res ni do tega, da mi vsak vodi knjige in ima dostop do poslovnih skrivnosti/podatkov itd. Ne trdim, da so vse ženske enake in bi vsaka naredila to, ampak, logično, po takšni izkušnji reagiraš," je dodala.

In sklenila: "Skratka, ko sem to napisala, sem se nasmejala, kakšen smešen pogoj. Lahko ga vsak vzame, kot želi. Če me pa malo bolj spremljaš, pa lahko veš, da sem za ženske in za to, da se podpiramo. Več kot očitno ni bil problem, da je moja bivša računovodkinja ženska, ampak moralne vrednote in etika dela."

Benčkova (36) je sicer ustanoviteljica znamke It's personal, kjer se ukvarjajo s prodajo nakita s sporočilom. Tako kot njen partner Marko Pavlović (44) pa je tudi ustvarjalka digitalnih vsebin. Kot par ju poznamo že iz resničnostnega šova Vražje dame (Planet TV), pred kratkim pa sta razkrila, da se pridružujeta tudi šovu Super par (Pop TV).

Marko Pavlović in Katarina Benček sta vplivneža, ki sodelujeta tudi poslovno. Foto: Mediaspeed