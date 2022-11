Katarina Benček razkrila, zakaj je zapustila Slovenijo

Vplivnica Katarina Benček je na Instagramu presenetila z novico, da bo nekaj časa živela v Dohi. Razlog za to pa je nova karierna priložnost.

"Sem del organizacijskega 'entertainment' tima na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki bo potekal v Katarju. Rada testiram svoje meje, odkrivam, raziskujem svet, si postavljam izzive, in ko pride takšna priložnost mimo, da si v središču dogajanja svetovnega nogometnega prvenstva, pač ne rečeš ne!" je povedala Benčkova.

Projekt je relativno kratek, traja mesec in pol: "To je bil tudi eden od razlogov, da sem se odločila za ta korak, ker je projekt ravno prav dolg, da vidim, ali je to nekaj, kar bi me veselilo delati v prihodnosti, ali ne."

Benčkova o vrnitvi v Slovenijo: Vse možnosti so odprte

V Dohi se ji je že pridružil tudi partner Marko Pavlović, ki bo tudi delal na nogometnem prvenstvu. Na vprašanje, kdaj se nameravata vrniti nazaj v Slovenijo, pa Benčkova odgovarja: "Povratno karto imava 20. 12. 2022, ampak to še ne pomeni, da bova takrat res prišla domov, saj se še nisva dokončno odločila, kje bova preživela novo leto. Glede na to, da sva v bližini Dubaja, se lahko zgodi tudi to, da podaljšava najino potovanje in se vrneva šele januarja naslednje leto. Vse možnosti so še odprte."

Benčkova je Doho tokrat obiskala prvič, tudi sicer pa je strastna popotnica. Dve leti je živela na Baliju, s partnerjem pa tudi zaradi narave svojega dela vseskozi potuje in na Instagramu deli utrinke njunih potovanj. Nazadnje sta skupaj potovala po Jordaniji.

Benčkova je spregovorila tudi o natrpanem urniku. Poleg svoje linije nakita največ časa posveti prav naročnikom in upravljanju Instagrama, kjer ima skoraj 60 tisoč sledilcev: "Vsekakor sem ogromno materiala posnela vnaprej, nekaj zadev bom morala posneti tu, tako da bo vse skupaj natrpano, saj imam zelo malo prostega časa. Še vseeno se bom posvečala Instagramu, le dinamika bo nekoliko drugačna. Ne mislim, da bi zdaj leta in leta dela šlo v nič."

Na njenem profilu na Instagramu prevladujejo popotniške vsebine, deli pa tudi trenutke iz svojega zasebnega življenja. Zato ni skrivnost, da s partnerjem v Pulju gradita hišo. Čeprav ju nekaj časa ne bo v Sloveniji, pravi, da bo gradnja poteka po načrtu: "Srečo imam, da starša živita v Pulju. Oče nadzira dogajanje na hiši, saj je praktično iz stroke, je namreč univ. dipl. inž. naft. rud. Določene zadeve so pripravljene vnaprej. Zdaj čakamo okna, sledi elektrika, fasada ... Vse to smo že naročili, in ko se vrneva, upam, da bomo počasi začeli z opremljanjem," je še povedala Benčkova.