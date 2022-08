Vplivnica iskreno o hčerki: Spraševala sem se, ali jo bom sploh imela rada

Spletna vplivnica Katka Bogataj, ki skupaj z ženo Katjo na družbenih omrežjih zelo iskreno govori o svoji istospolni usmerjetnosti, je pred dnevi objavila zelo oseben in čustven zapis o tem, kako se je počutila, ko je v rokah prvič držala hčerko Hano Julijo. "To objavljam, ker se je v tem procesu zgodilo toliko stvari, o katerih se ne govori," je zapisala.

Katka in Katja Bogataj sta se 20. avgusta razveselili rojstva hčerke Hane Julije. Umetno oploditev sta opravili na kliniki v Avstriji, hčerko pa je rodila Katja, saj si je, kot pravita, vedno želela nositi in roditi otroka. V posnetku, ki sta ga pred meseci delili na svojem profilu na Instagramu, sta spregovorili o vsem, kar sta za umetno oploditev morali storiti. "Spermo sva kupili v kliniki, iskali pa sva donatorja, ki ima podobne telesne značilnosti kot jaz – zelene oči, športna postava, temnorjavi lasje," je pojasnila Katka.

"V moji glavi je bil nered, ker se nisem počutila povezana z njo"

Pred dnevi pa je Katka na svojem profilu delila prvo in zelo osebno izkušnjo, ko je hčerko Hano Julijo prvič držala v rokah. Zapisala je: "Tole je zame zelo oseben in čustven posnetek, ker sem tukaj kot prva oseba v roke dobila mojo punčko. To objavljam, ker se je v tem procesu zgodilo toliko stvari, o katerih se ne govori. Preden so mi jo položili v naročje, sem se tresla od navdušenja in veselja, polna pričakovanja za ta WAU moment, ko jo dobim k sebi. Vedno ti vsi rečejo, kako je to nekaj najlepšega, kako te prevzame ljubezen in toplina. Pa ne, da me ni, daleč od tega, ampak poleg ljubezni je bilo zraven še veliko drugega."

Nadaljevala je: "Ko sem jo zagledala, so se mi ulile solze. Ampak v moji glavi je bil nered, ker se nisem počutila povezana z njo. Gledala sem jo in se spraševala, ali jo bom sploh lahko imela rada. Ali bo ona imela rada mene. A mora biti tako. Zdela se mi je najlepša, ampak po drugi strani mi njen vonj sploh ni ustrezal! In namesto polno sem se za sekundo počutila povsem prazno."

"Zdaj gledam nazaj in sploh ne vem, kako sem pomislila, da je ne bi imela rada, ker mi že zdaj predstavlja svet. Ampak mi je žal, da se ne govori več o tem momentu (ki menda ni tako redek), kjer vez ni instantna. Ampak ta vez pride. Ta vez je že tukaj," je sklenila.

Kljub prvotnim pomislekom pa je Katka s hčerko zdaj že popolnoma povezana.