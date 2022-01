Victorijin angelček tali sneg s svojim vročim videzom

Hailey Bieber je ena od treh zvezdnic, ki predstavljajo novo linijo zimskih modrčkov in spodnjih hlačk Frozen Flowers.

V kratkem videu za promocijo nove linije Hailey s kolegicama Palomo Elsesser in Adut Akech pozira in pleše v zimskih razmerah. Manekenki nosita žive odtenke škrlatno rdeče, vijoličaste in pastelno rožnate, Hailey pa modrček s cvetličnim vzorcem in hlačke v enakih odtenkih.

Hailey Bieber je novembra postala eden od obrazov ene od najbolj znanih blagovnih znamk spodnjega perila. Druge članice kolektiva so teniška igralka Naomi Osaka, manekenka Valentina Sampaio in nogometna zvezdnica Megan Rapinoe.

Hailey je za svojo prvo kampanjo oblekla svilnato spodnje perilo v odtenkih vijoličaste, bele in z leopardjim potiskom ter sijoč modrček z logotipom.

"Resnično sem navdušena in počaščena, da sem se pridružila kolektivu Victoria's Secret. Super je biti del neverjetne skupine žensk, ki pomaga znamko voditi v prihodnost," je Hailey povedala za InStyle.

Preberite še: