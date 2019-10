Zakonca Bieber pokazala poročne fotografije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli ponedeljek sta si Hailey in Justin Bieber pred družino in prijatelji še drugič obljubila večno zvestobo, saj sta svojo ljubezen leto dni po poroki pred matičarjem okronala še s cerkvenim obredom. Justinova nevesta je zdaj na svojem profilu na Instagramu s sledilci delila prve poročne fotografije.

Hailey Bieber je na dan D nosila poročno kreacijo modnega oblikovalca Virgila Abloha, ki jo je po njenih željah in navodilih oblikoval samo zanjo. Poseben dodatek k prečudoviti čipkasti poročni obleki, ki je razkrivala ramena in hrbet vse do zadnjice, a imela dolge rokave, je bila nadvse dolga tančica. Na njej je bil izvezen velik zapis, ki je del poročne zaobljube: "Dokler naju smrt ne loči."

Navdušenje nad svojo sanjsko poročno obleko je zvezdnica izrazila tudi na družbenem omrežju. Ob eni od fotografij, na kateri pozira sama, je zapisala: "Virgil Aboh, hvala, ker si mojo vizijo uresničil in mi ustvaril sanjsko obleko. Ti in tvoj tim ste res neverjetni in za vedno bom hvaležna, da sem lahko nosila tvojo prekrasno kreacijo." Pod drugo fotografijo, na kateri je skupaj z možem Justinom Bieberjem, pa je zapisala, da je bil pretekli ponedeljek najbolj poseben dan v njenem življenju.

Zaljubljenca sta se pred matičarjem poročila že pred letom dni, a sta se odločila, da leto kasneje priredita še cerkveno poroko ter slavje za družino in prijatelje. Večer pred slavjem je bila, kot je v navadi čez lužo, tudi poročna generalka, na kateri je Hailey prav tako navdušila s svojim videzom. Nosila je namreč kratko kreacijo oblikovalke Vere Wang, ki jo je dopolnila s salonarji Jimmyja Chooja.

