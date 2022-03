V Rusiji blokirali Instagram, vplivnice pa v jok

Od ponedeljka v Rusiji ni več mogoče dostopati do družbenega omrežja Instagram. Ruske oblasti so ga blokirale, potem ko so podjetje Meta (nekdanji Facebook, ki ima v lasti tudi Instagram) obtožile, da na svojih platformah omogoča pozive k nasilju nad Rusi. Že prej so onemogočili tudi dostop do Facebooka in Twitterja.

Objokano slovo od sledilcev

Kaže, da je blokada Instagrama najbolj prizadela vplivnice in vplivneže, ki jim je to družbeno omrežje omogočalo dobre zaslužke. Več jih je pred izklopom Instagrama v Rusiji objavilo posnetke, na katerih tarnajo nad svojo usodo in se v joku poslavljajo od svojih sledilcev.

Resničnostna zvezdnica Olga Buzova je na primer v nedeljo zvečer objavila skoraj sedem minut dolg video, v katerem je svojim sledilcem – ima jih več kot 23 milijonov – v solzah sporočila, da se poslavlja.

"Ni me strah priznati, da vas nočem izgubiti," je izjavila, "ne vem, kaj bo prinesla prihodnost. Z vami sem delila svoje življenje, svoje delo in svojo dušo. To zame ni bila služba, ampak del moje duše, in zdaj se mi zdi, kot da mi jemljejo velik del mojega srca in življenja."

No, trpela ni dolgo, saj je že v torek na Instagramu delila novo objavo – izkazalo se je, da je odpotovala v Združene arabske emirate, kjer lahko Instagram še naprej uporablja.

Žalostna, ker na Instagramu ne bo mogla deliti rojstva svojega otroka

Valerija Čekalina, ki ima na Instagramu dobrih deset milijonov sledilcev, je medtem v nedeljo ob fotografiji, na kateri je visoko noseča, objavila žalosten zapis o tem, kako rojstva svojega otroka ne bo mogla deliti na Instagramu. Vse sledilce je pozvala, naj ji sledijo na Telegramu in ruskem družbenem omrežju VKontakte, češ da bo fotografije objavila tam.

Še eno tragično slovo ruske spletne vplivnice je objavil beloruski opozicijski medij Nexta. Ob videu, ki naj bi ga sicer neimenovana lepotna blogerka objavila pretekli konec tedna, so zapisali: "Ena od ruskih blogerk joče, da bo njen Instagram čez dva dni prenehal delovati. Vseeno ji je za tisoče mrtvih, vključno z njenimi sonarodnjaki. Očitno jo trenutno najbolj skrbi, da ne bo mogla objavljati fotografij hrane iz restavracij.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

