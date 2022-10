V prometni nesreči umrl priljubljeni igralec in komik Leslie Jordan

V 68. letu starosti je umrl igralec in komik Leslie Jordan, najbolj znan po vlogi v seriji American Horror Story in Will in Grace. Jordan je življenje izgubil v prometni nesreči, ko se je z avtomobilom zaletel v stavbo. Podrobnosti nesreče še niso znane, po poročanju TMZ, pa naj bi bil vzrok nesreče nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja znanega igralca.