Tragična vest iz BiH: Športnica se je poslovila za vedno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Bosne in Hercegovine prihaja žalostna vest, v 33. letu starosti je umrla najuspešnejša bosanska triatlonka Neira Odobašić. Po informacijah Telegrafa sumijo na samomor.

Neira je bila najuspešnejša bosanska triatlonka in ena najboljših v regiji, zadnji večji uspeh pa je dosegla na Norveškem, kjer je končala najekstremnejši triatlon na svetu, znan kot Norseman. Na tem je prejela tudi "črno majico", ki pripade 160 najboljšim tekmovalcem in tekmovalkam, kar do zdaj ni uspelo še nikomur iz regije, poroča bosanski Klix. Bila je sploh prva ženska iz regije, ki je sodelovala na tem zahtevnem tekmovanju. Odobašićeva je nedavno sodelovala tudi na tekmovanju v Poreču, kjer je v svoji konkurenci zasedla drugo mesto.

Po poročanju bosanskih medijev je policija v noči z nedelje na ponedeljek okoli 1. ure zjutraj po klicu našla njeno truplo. Preiskava tragedije še poteka, uradni vzrok smrti ni znan, Telegraf pa piše, da sumijo na samomor.

32-letnica je bila tudi odlična programerka, več let je delala v različnih IT-podjetjih v Sarajevu, pred kratkim pa je ustanovila svoje podjetje.