V času karantene slavni striptizerji ponujajo vroče razvedrilo #video

Le kdo še ni slišal za svetovno znano zasedbo Chippendales, ki jo sestavljajo postavni plesalci, ki se za žensko veselje ne bojijo odvreči oblačil. Zaradi pandemije covid-19 so morali tudi oni odpovedati vse nastope, zato so se odločili svoje oboževalke razvnemati kar prek videov od doma.

Najprej so se najbolj znani striptizerji na svetu odločili, da v času izolacije svojim oboževalkam ponudijo videoposnetke z vajami, ki pomagajo ostati v formi. In ne, ne gre za tipične vadbene videe, temveč so bili na posnetkih fantje precej pomanjkljivo oblečeni, kar je gotovo h gledanju in morda tudi treniranju spodbudilo marsikatero pripadnico nežnejšega spola.

Zdaj pa so šli še korak dlje – za svoje zveste oboževalke na platformah, kot so FaceTime, ZOOM, House Party in Google Hangout, ponujajo plesne striptiz predstave. V njih hkrati nastopata vsaj dva člana zasedbe, sicer vsak v izolaciji doma. Poleg striptiza in virtualnega plesa v naročju lahko dame s fanti tudi poklepetajo, se igrajo razne igre in tudi spogledovanja ter pihanja na dušo ne manjka.

Tiste, ki so imele že kupljene karte za njihove nastope v prihodnjih tednih, ki so jih morali striptizerji Chippendales zaradi pandemije covid-19 odpovedati, imajo oglede teh vročih, 30 minut dolgih virtualnih predstav zastonj. In kot se za čas izolacije spodobi, so fantje predstave poimenovali Chippendales@Home, kar v prevodu pomeni Chippendales doma.