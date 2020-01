Nekoč striptizeta, danes pevka, jutri političarka? #video

Raperka Cardi B je naznanila, da želi zaplavati v politične vode. Morda ne takoj, saj ji manjka nekaj izobrazbe, priznava, a njeni nameni, da se loti politike in postane del ameriškega kongresa, so resni, trdi.

27-letna zvezdnica je na Twitterju presenetila s priznanjem, da se želi vreči v politiko in končno nekaj spremeniti. "Mislim, da želim biti političarka. Res imam rada vlado, čeprav se ne strinjam s trenutno vlado," se je glasil njen prvi tvit.

V naslednjem pa je razkrila, da so jo za politiko navdušili vojni dokumentarni filmi, ki si jih je ogledala. "Ne glede na to, koliko orožja imaš, ti to nič ne koristi, če nimaš ljudi. Kako se nameravaš zoperstaviti neki državi in morda celo začeti vojno, če državi primanjkuje patriotizma? Komaj koga še slišim reči, da je rad Američan," je Cardi B zapisala v nadaljevanju.

Foto: Getty Images Ker so njene izjave naletele na nadvse mešane odzive, je nekdanja striptizeta obljubila, da bo v kratkem posnela kakšen video ali pripravila daljšo izjavo, v kateri bo pojasnila vse svoje namere in razmišljanja. Je pa hkrati priznala, da vsekakor v politično areno kot nova, neuka akterka ne more vstopiti takoj, temveč mora najprej oditi nazaj v šolo ter se dodatno izobraziti, da bi lahko prispevala k pomembnim političnim spremembam. "Čutim, da moram nazaj v šolo in se osredotočiti na to, da bom nekoč res lahko del kongresa," je pojasnila in dodala: "Toliko odličnih idej imam, ki dejansko imajo smisel."

Priljubljena raperka je sicer v preteklosti že večkrat pokazala zanimanje za politiko. Med drugim se je na dolgem pogovoru srečala z ameriškim predsedniškim kandidatom Berniejem Sandersom, večkrat je javno izrazila tudi mnenje o aktualnem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu ter se dotaknila konkretnih političnih vprašanj. Tako njene namere, da se nekoč poda v politiko, morda vendarle niso povsem iz trte izvite.