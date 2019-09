V takšni opravi zvezdnica paradira po Parizu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse od preteklega ponedeljka pa do pojutrišnjem v francoski prestolnici traja pariški teden mode. Tako kot preostalih tednov mode se tudi tega udeležujejo številne zvezdnice. S svojo nenavadno opravo pa je zagotovo največ pozornosti pritegnila raperka Cardi B.

Ta je v svojem kontroverznem slogu v videoposnetku, objavljenem na svojem profilu na Instagramu, pozdravila vse svoje oboževalce. Povedala je, da je, ker so jo pogrešali na newyorškem tednu mode, zdaj priletela v Pariz, da jih ne bo spet razočarala. Seveda je to sporočilo zapakirala v svoj tipični besednjak, v katerem ne manjka psovk in grdih izrazov.

Na videoposnetku se sprehodi po ulici – v ozadju je videti Eifflov stolp – in med drugim omeni, da mora malce paziti, saj v resnici nič ne vidi. Nenavadna rožasta kreacija je namreč zvezdnico pokrivala od glave do pet. V nasprotju s svojimi siceršnjimi modnimi opravami na rdečih preprogah in na odru, ki več razkrivajo kot skrivajo, tokrat zvezdnica ni pokazala niti centimetra kože.

