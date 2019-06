Zvezdnica odločena: Nikoli več ne grem pod nož #video

Zvezdnica, ki je v zadnjih nekaj mesecih prestala plastično operacijo prsi in liposukcijo, pravi, da so jo zapleti, ki so sledili, postavili na realna tla. Po težavah z želodcem in grozljivim zatekanjem nog, za kar krivi prav posege, ima zdaj dovolj, je na Twitterju sporočila vsem svojim oboževalcem.

Raje, kot da se z odvečno maščobo še kdaj v prihodnje spopade s pomočjo liposukcije, se je lotila redne telovadbe. Ki ji je, po zapisu sodeč, pomagala pregnati tudi glavobole.

I been working out for the past 2 weeks cause bitch I ain’t getting surgery again😂😂😂but let me tell you I haven’t got a headache ever since . — iamcardib (@iamcardib) June 12, 2019

Pri odločitvi o rednem gibanju so jo množično podprli tudi njeni oboževalci. Pisali so ji, kako zelo so ponosni nanjo in naj kar vztraja pri bolj zdravem načinu življenja.

"Bravo, punca! Vsi si želimo, da bi bila zdrava," se je glasil en zapis, drugi pa: "Prekleto, pa ravno sem hotela obupati in oditi na liposukcijo. Ampak grem nazaj v telovadnico." Nekateri so ji namignili tudi, da je prav telovadba krasen način za premagovanje tesnobe in drugih psihičnih težav.

