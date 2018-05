Raper priznal: Prestal sem liposukcijo, nato pa padel v odvisnost

Kanye West je priznal, da je jeseni 2016 prestal lepotni poseg, nato pa padel v odvisnost od protibolečinskih tablet. Foto: Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družina Kardashian-Jenner skorajda vsak teden buri duhove. Skrivanje nosečnosti, testi očetovstva, varanja, sprememba spola … Najsi gre za sestre Kardashian-Jenner, njihove starše ali partnerje, videti je, da je okrog njih ves čas neka drama.

Zdaj je s priznanjem, da je šel pod nož in po lepotnem posegu padel v odvisnost od protibolečinskih tablet, presenetil soprog resničnostne zvezdnice Kim Kardashian, raper Kanye West. Za portal TMZ je razkril, kaj vse se mu je dogajalo jeseni 2016, ko je v javnost prišla novica, da je doživel živčni zlom in bil zato tudi hospitaliziran.

"Za liposukcijo sem se odloči zaradi vseh vas, ker nisem hotel, da bi me zmerjali z debeluhom, kot ste to naredili Robu, Foto: Reuters

"Takrat sem med drugim zapadel tudi v odvisnost. Bil sem povsem zadrogiran. Odvisen sem bil od protibolečinskih sredstev," je razkril brez dlake na jeziku. "Za liposukcijo sem se odloči zaradi vseh vas, ker nisem hotel, da bi me zmerjali z debeluhom, kot ste to naredili Robu (bratu soproge Kim Kardashian, op.a). Po liposukciji so mi predpisali protibolečinske tablete. Najprej sem jemal po dve na dan, potem pa naenkrat kar sedem. Bil sem popolnoma zadrogiran."

A mnoge je bolj kot to, da se je spopadal z odvisnostjo, presenetilo dejstvo, da se je zvezdnik odločil za lepotno operacijo. Njegova mama Donda je namreč pred 11 leti umrla prav zaradi zapletov po lepotnem posegu.

Na zdrav način, s spremenjeno prehrano in rednimi treningi pod budnim očesom strokovnjakov, pa skušajo odvečne kilograme izgubiti tekmovalci resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, ki ga lahko od torka do petka ob 21.05 spremljate na Planet TV.

Nocojšnja epizoda bo znova zanimiva, kajti poleg rekreacije v naravi in tekme v streljanju z lokom tekmovalce znova čaka prav posebna skušnjava – upreti se bodo morali testeninam karbonara. Večer bo prinesel tudi veliko opravljanja, pa tudi žgečkljivih pogovorov ob bazenu.