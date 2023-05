Umrl je Jasmin Stavros

Hrvaški pevec Jasmin Stavros, kralj zabave, kot so ga klicali, je umrl, je za časopis Jutarnji list potrdil njegov menedžer. 68-letni Stavros se je v zadnjem času soočal s težko boleznijo, rakom kosti, zdravili so ga v zagrebškem kliničnem centru Rebro.

Kot Milo Vasić se je rodil 1. novembra 1954 v Splitu in bil vse od otroštva obkrožen z glasbo, saj so se z njo ukvarjali vsi člani njegove družine od dedka do matere in očeta ter brata. Še kot otroka so tudi njega poučevali petja, pri 12 letih pa je začel igrati bobne in se že tri leta pozneje s tem začel ukvarjati profesionalno. Igral je s takrat priljubljenimi splitskimi zasedbami, kot so Delfini, More in Mladi batali, ki so se pozneje preimenovali v Magazin.

Čeprav je znan predvsem kot pevec zabavne glasbe, ga je v 70. letih zanimal jazz, postal je studijski glasbenik založbe Jugoton in eden najbolj iskanih bobnarjev na področju nekdanje Jugoslavije. Seznam glasbenikov, s katerimi je sodeloval, je impresiven - od Arsena Dedića in Josipe Lisac do Miša Kovača, Ivice Šerfezija, Nede Ukraden in Ljupke Dimitrovske.

Ob tem je bil štiri leta tudi tolkalist v Hrvaškem narodnem gledališču, kjer mu je dirigirala vrsta dirigentskih velikanov, igral pa je tudi z Oliverjem Dragojevićem in Meri Cetinić.

V 80. letih je za dve leti odštel v ZDA in tam končal zasebno jazz akademijo Stanley Spector. Menda so ga kot najboljšega študenta iz Evrope želeli zadržati čez lužo, ponujali so mu zeleno karto, da bi ostal tam, a se je odločil za povratek v domovino, predvsem pa se je želel preizkusiti kot soloizvajalec.

Uveljavil se je kot pevec, znan tudi po tem, da je neumorno koncertiral - imel je tudi po 120 koncertov na leto, pogosto je nastopal v Sloveniji.