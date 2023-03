Jasmin Stavros se bori za življenje: Imam kostnega raka

"Imam kostnega raka in se borim za življenje. Vse me boli, najbolj hrbet," je za hrvaški medij 24sata povedal Jasmin Stavros, priljubljeni hrvaški pevec, ki pogosto nastopa tudi v Sloveniji.

68-letni Stavros je za 24sata pojasnil, da je zaradi bolečin v hrbtu pred nekaj dnevi šel v bolnišnico, kjer so mu nato postavili diagnozo raka in ga obdržali na zdravljenju.

"Od takrat sem v bolnišnici in še nisem šel domov. Počutim se slabo, dajejo mi protibolečinska sredstva, nekatera delujejo, nekatera ne," je dejal v Splitu rojeni Stavros, ki se je leta 2008 z ženo preselil na podeželje kakšnih 40 kilometrov od Zagreba in pozneje večkrat poudaril, da se je tam povsem prerodil. Posvetil se je športu in zdravi prehrani ter celo obdeloval lasten vrt, prideloval zelenjavo in sadje.

Za naslednji mesec ima pevec načrtovanih več nastopov, ki jih po poročanju 24sata še ni odpovedal niti o tem noče razmišljati. Kot je poudaril, se je zdaj povsem posvetil zdravljenju.

