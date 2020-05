Tudi v času izolacije ljubitelji opere in baleta prišli na svoj račun

V času še vedno zaostrenih ukrepov zaradi razglašene epidemije covid-19 so se že pred tedni zaprla vrata gledališč, tudi SNG Opera in balet v Ljubljani. A ljubitelji opere in baleta, ki sicer radi zahajajo v ta hram kulture, v času izolacije niso prikrajšani. Predstave lahko spremljajo prek spleta.

Tudi v času izolacije lahko ljubitelji umetnosti uživate v operi in baletu

"To potezo s predvajanjem predstav iz preteklih sezon so nam narekovale razmere v državi, ko smo bili v skladu z odredbo vlade sredi marca primorani zamrzniti umetniško uprizarjanje našega gledališča. Do našega občinstva čutimo tudi odgovornost, zato smo z umetniškim vodstvom pripravili smiseln izbor opernih in baletnih predstav, s katerim ljubiteljem te umetnosti lepšamo večere doma," odločitev o tako imenovanih "live stream" predvajanjih na njihovem kanalu na Facebooku in YouTubu pojasnjuje njihove predstavnica za stike z javnostmi Barbara Čepirlo.

Tako so si do zdaj lahko ljubitelji opere in baleta ogledali že kar nekaj predstav, med drugim opero Giuseppeja Verdija Otello in slovito baletno poslastico Labodje jezero. Tudi v prihodnjih tednih pripravljajo nekaj prenosov predstav, in sicer romantično opero Richarda Wagnerja Leteči Holandec, japonsko opero v italijanskem jeziku Madame Butterfly in legendarno Carmen.

"Ker smo v juniju imeli dvorano rezervirano za šole in nismo želeli, da bi mladina ostala praznih rok, smo se odločili, da bomo baletno predstavo Picko in Packo 28. in 29. maja ob 10. uri predvajali za vrtce in šole," še pove sogovornica.

Opera Carmen Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Nazaj v hram kulture najverjetneje šele jeseni

Čeprav je odziv velik in si ljudje tudi prek spleta radi ogledajo operne in baletne predstave, pa seveda vse ljubitelje tovrstne umetnosti zanima, kdaj se bodo lahko vrnili v SNG Opera in balet. Sedenje v prekrasni dvorani ter poslušanje orkestra in opernih pevcev v živo ali gledanje baletnikov v vsej njihovi veličini vsekakor ni primerljivo s sedenjem na kavču in spremljanjem predstav na televiziji oziroma računalniku.

A čeprav se ukrepi pri nas na vseh področjih postopoma sproščajo, je za kakršnekoli konkretne napovedi o tem žal še prezgodaj, pravijo v ljubljanskem SNG Opera in balet. "Mi in vsi naši umetniški ansambli (solisti, plesalci, zbor in orkester) komaj čakamo, da se s čakanja na delo doma vrnemo v gledališče in nadaljujemo izvajanje programa, vendar smo primorani upoštevati navodila vlade oziroma pristojnega ministrstva za kulturo. Glede na trenutne razmere bomo predstave v živo najverjetneje nadaljevali jeseni," pojasni Barbara Čepirlo.

Takrat boste lahko tudi vsi, ki imate vstopnice za odpadle predstave – bodisi samostojne bodisi v sklopu abonmajev –, nadoknadili zamujeno. "Računamo, da bomo takoj, ko bo mogoče, najprej izvedli zamujene oziroma odpadle predstave, vključno s premierama, baletom Gusar ter opernim dvojcem Glumači in Cavalleria rusticana, nato pa bomo nadaljevali zastavljen program sezone 2020/2021. Prav tako smo na jesen prestavili vpis abonmajev," še sporočajo iz SNG Opera in balet Ljubljana.