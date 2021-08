Po tem ko sta Mila Kunis in Ashton Kutcher razkrila, da svoja otroka umivata le, ko na njima vidita umazanijo , sta se zdaj oglasila še zakonca Kristen Bell in Dax Shepard.

Tudi slavna igralca Kristen Bell in Dax Shepard nista privrženca tega, da bi svoja otroka umivala vsak dan, sta razkrila v nedavnem intervjuju. S tem sta se nanašala na Milo Kunis in Ashtona Kutcherja, ki sta to izdala v Daxovem podkastu Armchair Expert.

Bellova in Shepard sta razložila, da sta svoja otroka nekoč umivala vsak dan, kot "del večerne rutine pred spanjem", a sta prenehala s tem. "Nekako se je zgodilo, da sta začela hoditi sama spat, brez te rutine. Potem sva ju začela spraševati, kdaj sta se nazadnje okopala."

Nato pa je 41-letna igralka dejala, da je "velika oboževalka tega, da počaka na smrad". "Ko enkrat ujamete ta vonj, vam biologija tako sporoči, da je umivanje nujno. Iskreno, gre samo za bakterije in ko jih dobiš, je to znak, da treba v kad ali pod tuš."

Kristen pravi, da počaka na smrad. Foto: Reuters

Pediatri vsakodnevno umivanje otrok odsvetujejo

Že ko sta to priznala Ashton in Mila, so jima pediatri stopili v bran in dejali, da majhni otroci res ne potrebujejo vsakodnevnega kopanja. "To je potrebno, ko so zares umazani, ko so dan preživeli na plaži z mivko, v zabaviščnem parku ali parku," so sporočili.

Poudarili so tudi, da "vsakodnevno kopanje izsušuje kožo večine otrok", umivanje z agresivnimi mili pa povzroča porast dermatitisov in izpuščajev pri otrocih, zato to odsvetujejo.