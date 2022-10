Umrl najbolj umazan človek na svetu. Toliko časa se ni umil.

V Iranu je pri 94 letih umrl človek, ki naj bi več kot 65 let zavračal uporabo mila in vode. Amou Haji, ki so ga mediji označili za najbolj umazanega človeka na svetu, je umrl le nekaj mesecev po tem, ko se je umil prvič po več desetletjih, saj se je bal, da bo zaradi umivanja zbolel.

Iranec, ki je živel v južni provinci Fars, se je izognil mnogo poskusom vaščanov, da bi ga očistili. Pred nekaj meseci pa je Amou Haji dokončno podlegel pritiskom in se umil.

Kmalu po tem, ko se je umil, je umrl

Po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA je kmalu zatem zbolel in v nedeljo umrl. Leta 2014 je v intervjuju za Tehran Times povedal, da je bil njegov najljubši obrok ježek in da je živel med luknjo v zemlji in zidano barako, ki so jo zgradili zaskrbljeni sosedje v vasi Dejgah. Takrat je povedal tudi, da je so bile njegove nenavadne odločitve posledica "čustvenih padcev", ko je bil mlajši, poroča BBC.

Zaradi neumivanja je imel kožo prekrito s sajami in gnojem, je poročala IRNA, njegova prehrana je bila sestavljena iz pokvarjenega mesa in nezdrave vode, ki jo je pil iz stare pločevinke za olje.

Rad je kadil, tudi več cigaret naenkrat

Amou je rad kadil, večkrat so ga videli kaditi tudi več kot eno cigareto hkrati. Kot je povedal, so ga poskusi, da bi ga okopali in mu ponudili čisto vodo za pitje, razžalostili.

Kljub temu pa obstaja nekaj razprav o tem, ali drži rekord, da je Amou tisti, ki je najdlje zdržal brez kopanja. Leta 2009 so poročali o Indijcu, ki se do takrat ni umil ali si oščetkal zob 35 let.