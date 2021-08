Razprava hollywoodskih zvezdnikov: kdo se rad umiva in kdo ne?

Razpravo o pogostosti umivanja sta sprožila priljubljena zakonca Mila Kunis in Ashton Kutcher, ki sta javnosti razkrila, da svoja otroka umivata samo takrat, kadar sta vidno umazana. Kasneje sta se oglasila tudi slavna zakonca Kristen Bell in Dax Shepard, ki sta debato poglobila in pojasnila, da otroka umijeta le takrat, ko smrdita.

Slavni igralki svojih otrok ne umivata redno. Foto: Reuters

Tudi Jake Gyllenhaal, priljubljeni ameriški igralec, je podobnega mnenja. "Vedno bolj se mi zdi, da je kopanje včasih nepotrebno," je dejal 40-letni zvezdnik, ki je prepričan, da s tem, ko se ne kopamo pogosto, pomagamo vzdrževati zdravje kože.

Čeprav si igralec le redko privošči prho, pa si pogosto umiva zobe. "Z dobrim vedenjem in slabim zadahom ne prideš nikamor," je izjavil.

Jake Gyllenhaal v vsakodnevnem umivanju ne vidi smisla. Foto: Reuters

Njegovo pravo nasprotje pa je slavni filmski igralec Dwayne Johnson, ki je razkril, da se prha trikrat na dan. "Mrzla prha, ko se skotalim iz postelje in začnem dan. Topla prha po telovadbi pred delom. Vroča prha, ko se vrnem z dela," je zvezdnik zapisal na svojem profilu na Twitterju in dodal, da si pod prho pogosto prepeva, čeprav nima posluha.

Nope, I’m the opposite of a “not washing themselves” celeb.

Shower (cold) when I roll outta bed to get my day rollin’.

Shower (warm) after my workout before work.

Shower (hot) after I get home from work.

Face wash, body wash, exfoliate and I sing (off key) in the shower 🧼 🎶 https://t.co/iE6ZPhrthL