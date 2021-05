Igralec je ženi za materinski dan čestital z njeno golo fotografijo

V ZDA so pretekli konec tedna praznovali materinski dan, ob katerem je tudi vrsta zvezdnic in zvezdnikov na družbenih omrežjih objavljala fotografije svojih mater oziroma mater svojih otrok in jim želela vse najboljše. To je storil tudi igralec Dax Shepard, ki pa je svoji ženi, prav tako znani igralki Kristen Bell, čestital nekoliko drugače.

Tako, da je objavil njeno golo fotografijo:

"Materinstvo se je spremenilo, odkar sem bil otrok, in to popolnoma podpiram," je zapisal ob fotografiji, "poglejte ta primerek: prijazna, potrpežljiva, skrbna, nadvse duhovita, izjemno nadarjena, radodarna, trdna in mehka. Z mojima deklicama smo zadeli terno na loteriji mamic. Hvaležni smo in radi te imamo."

Poročena sta od leta 2013 in imata dve hčerki. Foto: Reuters

Fotografija je naletela na kopico navdušenih odzivov: nekateri so hvalili igralkino jogijsko formo, drugi so se navduševali nad odnosom, ki ga imata z možem. Šale, ki jih zbijata na lasten račun ali račun partnerja, so njun zaščitni znak, zato mu objave te fotografije zagotovo ni zamerila.

