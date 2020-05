Igralkina hči pri petih letih še vedno v pleničkah

Kristen Bell je presenetila s priznanjem, da mlajše hčerke nikakor ne more navaditi na to, da bi hodila na stranišče. Tako pri petih letih še vedno potrebuje pleničke.

39-letna igralka je povedala, da dobro ve, kako je, ko kot starš naletiš na kakšen izziv, ki mu nisi kos. Sama svoje mlajše hčerke Delte nikakor ne more navaditi na to, da bi hodila na stranišče.

V zadnji epizodi svoje spletne oddaje Momsplaining with Kristen Bell je tako Kristen Bell pojasnila, da njena pet let in pol stara Delta še vedno uporablja pleničke. "Moji starejši hčerki sva, ko je imela 21 mesecev, veselo predlagala, naj uporabi stranišče, in za tem nikoli več ni uporabila pleničke," je povedala o svoji starejši hčerki Lincoln, ki je stara sedem let. "Z možem sva ležala v postelji in se hahljala ter spraševala, zakaj vsi delajo takšen pomp iz odvajanja od plenic in navajanja na stranišče, ko pa je tako lahko. Otroku le rečeš, naj gre na stranišče, in gre."

A potem jima je mlajša Delata pokazala, da stvari vendarle niso tako preproste. "Trenutno je moja mlajša hči pri petih letih in pol še vedno v plenicah," je odkrito priznala.

39-letna igralka brez zadržkov govori o izzivih starševstva. Foto: Getty Images

Tudi v preteklosti je zvezdnica brez zadržkov govorila o izzivih starševstva. Želi, da mame po vsem svetu vedo, da smo konec koncev pod kožo vsi krvavi in da se vsi pri vzgoji spoprijemamo s svojevrstnimi izzivi, ki jim pogosto nismo povsem kos. Pred nekaj tedni je tako priznala, da ji šolanje njenih hčera na domu v času izolacije dela velike preglavice.

"Šolanje na domu je čisto razočaranje. Ko smo začeli to karanteno in sem hčerki dala prvi delovni list za matematiko, je na vse črte za odgovore napisala: 'Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.' A nekateri ljudje so iz te situacije prišli kot zmagovalci. Bacilofobi in gospodinje si zdaj mislijo: 'Sem vam rekla, da je to prekleto težko,'" je povedala.