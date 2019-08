"Tudi crocse obujem, če je treba" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

YouTuberka Tjaša Deu pravi, da se poletje v Črni gori, kjer trenutno živi, razteza kar od maja do oktobra, zato so poletne obleke pogosteje del njenega dneva. Pa tudi crocsi, saj ni poletne obutve, ki je ne bi obula.

Tjaša Deu je Slovenijo pred dobrim letom zamenjala za Črno goro, kamor jo je odpeljala ljubezen. In tam se ima sodeč po objavah na družbenih omrežjih odlično, za kar je v veliki meri zaslužno tudi podnebje. Poletje se tam namreč precej raztegne, pojasni. "Vroče je praktično od maja do oktobra."

A kljub temu, da je sončnih dni veliko več, sonca ni pametno podcenjevati, saj ima v Črni gori precej večjo moč kot v Sloveniji: "Prvo leto me je "fajn" opeklo – in to marca."

"Ni je stvari, ki je poleti ne bi obula"

Poletni kosi so tam torej pogosteje del njenega vsakdana, in ko pride do vprašanja o poletni obutvi, ki je ne bi nikoli obula, pravi, da ta ne obstaja. "Imam rada tako bolj odprte kot bolj zaprte čevlje. Tudi crocse obujem, če je treba ... ni je stvari, ki je poleti ne bi obula (smeh op. p.)."

Pri oblačilih pa je malo drugače. Zakaj meni, da je v določenih oblekah videti kot špaget, preverite v videoposnetku, kjer razkriva tudi, zakaj je nekoč kot Lara Croft namesto metkov nosila tampone ter druge poletne zanimivosti naše priljubljene YouTuberke.

