Predstavitve prve oddaje Poroke na prvi pogled so se med drugim udeležili Miha Hercog, Špela Grošelj in Tomaž Mihelič.

Predstavitve prve oddaje Poroke na prvi pogled so se med drugim udeležili Miha Hercog, Špela Grošelj in Tomaž Mihelič. Foto: Sabina Bravec

Planet TV je razkril, kdo bo komentiral drugo sezono šova Poroka na prvi pogled, ki na televizijske zaslone prihaja spomladi. Šov bodo v oddaji Poroka na drugi pogled komentirali Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog. Na predstavitvi prve oddaje sta Grošljeva in Hercog dejala, da od druge sezone pričakujeta veliko in da bo ta morda še bolj pestra kot lanska, Tomaž Mihelič pa je prepričan, da bodo "Amorjeve puščice letos kar švigale".

Špela Grošelj je komentirala že prvo sezono oddaje Poroka na prvi pogled. Foto: Ana Kovač Špela Grošelj je komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled vodila že v prvi sezoni. Kot je povedala za Siol.net, od druge sezone pričakuje veliko, "saj ustvarjalci oddaje vedo, s čim so se spopadali v prvi sezoni, kako jo zapeljati in kakšne so bile morebitne pomanjkljivosti".

Razkrila je tudi, da je komentatorsko zasedbo izbrala ona. "Tanja je bila tako ali tako že v prvi sezoni, ko smo se pogovarjali, koga bi povabili za moški del, pa sem se vsekakor strinjala, da mora to biti Miha. Zelo mi je pomembno, da imam dva, s katerima se poznam že od prej, čeprav, da se razumemo, z Miho tudi poslovno sodelujeva, no, s Sašo in Miho, tako da smo sami domači in smo tudi zelo sproščeni. Zelo se veselim," je pojasnila.

Oddajo bo komentiral tudi Miha Hercog, ki se je pred kratkim ločil

Miha Hercog bo ob komentiranju oddaje zasebne stvari dal na stran. Foto: Mediaspeed Kot je za Siol.net povedal Miha Hercog, ki je pred tedni sporočil, da sta se s Sašo Lendero po več kot 20 letih zveze razšla, prejšnje sezone ni spremljal v celoti, glede na videno pa od letošnje sezone pričakuje "kar pestro dogajanje". "Moram reči, da sodelujejo zelo zanimivi ljudje, z zelo različnimi značaji, tako da mislim, da bo kar pestro, čeprav se mogoče na prvi pogled še ne zdi tako. Mislim, da se bo razvila kar pestra oddaja," je dejal.

Glede na to, da se v komentiranje oddaje podaja kot sveži ločenec, pravi, da to dojema "kot vrsto nove izkušnje, kar zadeva televizijsko vodenje". "Format oddaje mi je všeč. Osebne stvari sem dal na stran, tako da sem to vzel kot neko profesionalno stvar," je pojasnil.

Pričakujemo lahko nekaj nepričakovanih preobratov

Kaj lahko pričakujemo od nove sezone šova Poroka na prvi pogled, je za Siol.net razkrila psihoterapevtka dr. Alja Fabjan, ki je skupaj z ekipo strokovnjakov pomagala združiti pare. Povedala je, da bo sezona zelo zanimiva, zgodilo pa se bo tudi nekaj precej nepričakovanih preobratov. "Mislim, da imajo tekmovalci zelo različne osebnosti, nekateri pari so prestali malce bolj viharna obdobja, potem pa so se pomirili, tako da bo pestro, tako kot v vsakdanjem življenju. Veliko smeha, pa tudi solze in kakšen prepir," je razkrila.

Dodala je, da pri združitvi "popolnih" parov nikoli ne veš, kaj bo. "Mi smo zelo skrbno pregledali vprašalnike in vložili veliko truda v to, da smo poskušali najti najboljše kombinacije. Jasno pa je, da si nihče od nas, ki ni sodeloval v tem eksperimentu, ne more predstavljati, kako se tekmovalci počutijo. Pritisk kamer, pritisk, kaj je zunaj, nimaš podpore domačih, pritisk, kaj bo, ko prideš ven, kako te bodo videli, kako boš prikazan ... Tako da so tekmovalci v zelo stresnem položaju, nenavadne okoliščine pa rodijo nenavadne odzive," je pojasnila.

Razkrila je tudi, da bi po koncu oddaje vsekakor zamenjala kakšen par, "ni pa nobenega zagotovila, tudi če bi naredili drugače, da bi to uspelo". "Tako kot v življenju. Samo v hollywoodskih filmih je vse popolno, drugje pa ni. Žal," je sklenila.

Tomaž Mihelič: Upam si trditi, da je to ena najboljših zasedb kandidatov in kandidatk, kar smo jih kdaj videli

Tomaž Mihelič je z novo komentatorsko zasedbo zelo zadovoljen. Foto: Mediaspeed Predstavitve prve oddaje in nove zasedbe komentatorske ekipe se je udeležil tudi novinar, glasbenik in publicist Tomaž Mihelič. Za Siol.net je povedal, da od letošnje sezone pričakuje "zelo dinamično razpletanje ljubezenskih zgodb". "Upam si trditi, da je to ena najboljših zasedb kandidatov in kandidatk, kar smo jih kdaj videli v slovenskih resničnostih šovih. So retorično zelo spretni, ne odgovarjajo samo z medmeti in zelo so prijetni tudi za oko in uho. In zdi se mi, da se lahko kateri par dejansko tudi zaljubi," meni Mihelič.

"Vsi vemo, da se marsikdo prijavi tudi zaradi samega šova, zaradi same izpostavljenosti, čeprav tega ne razkrijejo na takšen način. Ampak marsikdo od njih bo presenečen, ko jih bodo zadele Amorjeve puščice. Ker te bodo letos zelo švigale, o tem sem prepričan. Po tem, kar sem videl, je veliko iskrenosti v samem namenu poiskati ljubezen. Zakaj bi nekdo ljubezen iskal pred kamerami? Takšni šovi so namenjeni ravno temu, da se bolj odprto pogovarjamo o odnosih, da neposredno vidimo refleksijo svojih tegob, ki so sestavni del vsakodnevnih medosebnih odnosov, ne zgolj partnerskih in intimnih, ampak tudi prijateljskih ali poslovnih. Druga sezona Poroke na prvi pogled je odlično zastavljena in prepričan sem, da bo pritegnila zelo veliko radovednežev, ki bodo postali redni gledalci," je dodal.

Hercoga bodo gledalke in tudi kakšen gledalec verjetno gledali drugače

Komentiral je tudi novo komentatorsko zasedbo, ki jo sestavljajo Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog. Pravi, da bi težko našli boljšo. "Zdi se mi, da komentatorska zasedba sovpada s samo zasedbo šova, saj se bodo naše oči spočile. Imamo namreč zelo privlačne komentatorje in komentatorke. Tukaj sta Špela in Miha, ki ga bodo gledalke in verjetno tudi kakšen gledalec zdaj, ko vemo, da lahko, gledali malce drugače," se je pošalil.

Pravi, da vse tri "zelo dobro poznamo, vemo, da so zabavni, inteligentni, srčni ter da tega ne počnejo zato, da bi v ljudeh iskali neke negativne lastnosti in se naslajali ob zadregah, v katerih se bodo kandidati in kandidatke nedvomno znašli. Skozi lastne izkušnje in skozi sproščeno prizmo bodo pogledali na ljubezen, ki te dejansko lahko zadene na prvi pogled." "Tukaj je tudi izjemno duhovita, iskriva in iskrena Tanja Kocman, ki ima na temo ljubezni in nezaljubljenosti ali zaljubljenosti povedati marsikaj. Zelo bodo popestrili in obogatili to oddajo," je sklenil.

Povedal je tudi, da bo oddajo v svoji dnevni sobi spremljal tudi sam. "Vsi smo komentatorji. Če bi se v naše dnevne sobe postavile kamere, bi lahko marsikaj slišali, ker televizija je zato, da se jo gleda, uživa in komentira. Ne pa obsoja. Nekateri se tega lotevajo zelo nesramno, ampak na vse te odnose je treba gledati, kot če bi opazovali in spremljali ljudi, ki so nam blizu. Kot če bi starši spremljali, kako se v ljubezen podajajo njihovi otroci. Prepričan sem, da bi se marsikdo kdaj ugriznil v jezik in svoje mnenje, ki nikogar ne briga, zadržal zase, ne pa ga surovo in brezčutno izražal na družbenih omrežjih," je dodal.

"Amorjeve puščice bodo letos švigale," je prepričan Mihelič. Foto: Planet TV