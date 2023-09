Tako so svoje otroke v šolo pospremili znani Slovenci #foto

Na prvi šolski dan so svoje otroke v šolske klopi pospremili tudi številni znani Slovenci. Trenutke, ki si jih bodo zapomnili za vedno, so delili na družbenih omrežjih ter svojim otrokom, pa tudi preostalim, zaželeli srečno in uspešno novo šolsko leto.

Fotografijo svojih otrok pred vstopom v šolo je na družbenem omrežju Instagram delil košarkarski zvezdnik Zoran Dragić, ki je trenutno sicer na Japonskem, kjer je svetovno prvenstvo v košarki. Pod fotografijo, ki jo je objavil, je zapisal: "Nazaj v šolo."

Sin Nine Osenar Kontrec in hči Anžeta Logarja prvošolčka

Med 20.735 otroki, ki so danes prvič vstopili v osnovno šolo, je tudi Marlon, sin Nine Osenar Kontrec in Dejana Kontreca. Voditeljica je posnetek, na katerem si izbere prvo šolsko torbo, delila že v četrtek in zapisala: "Moj Marlon, moj prvošolček, moj lepotko! Se veselimo prvega šolskega dne!"

Prvošolko ima tudi poslanec SDS Anže Logar, ki je ob fotografiji, kako jo je pospremil v šolo, zapisal: "Kako čas beži."

Rebeka Dremelj pravi, da so vsi otroci posebni in imajo edinstvene talente

Nekoliko daljši zapis ob prvem šolskem dnevu je na svojem profilu na Instagramu delila pevka Rebeka Dremelj, ki je v šolo pospremila hčerki Šajano in Sijo. "Dragi otroci, pripravljeni ste na novo poglavje! Vsak od vas je poseben in ima edinstvene talente ter sposobnosti. Pomembno je, da se vedno trudite, postavljate cilje in verjamete vase, saj vam bodo le ti omogočili, da dosežete vse, kar si želite," je zapisala.

In dodala: "Pomembno je tudi, da si med seboj pomagate in se spoštujete. Bodite prijazni drug do drugega, si prisluhnite. Na tej poti se boste srečevali z izzivi, vendar verjemite, da ste dovolj močni in sposobni, da jih premagate. S trdim delom, vztrajnostjo in optimizmom boste dosegli svoje cilje. Ne pozabite, da je vsak dan nova priložnost za rast, učenje in uspeh. Z vso svojo radovednostjo in vnemo se podajte v svoj prvi šolski dan! Starši verjamemo v vas in vam želimo veliko sreče, veselja ter uspehov na vaši čudoviti šolski poti."

Hči Saše Lendero in Mihe Hercoga v deveti razred z novo pričesko

V deveti razred osnovne šole je danes vstopila hči Saše Lendero in Mihe Hercoga. Lenderova je fotografijo Arie objavila na družbenih omrežjih in poudarila, da je danes njen zadnji "prvi dan osnovne šole", saj bo prihodnje leto postala dijakinja. V objavi je zapisala, da bodo prihodnje leto osnovnošolske klopi le še lep spomin na dogodivščine in ustvarjena prijateljstva.

"Tokrat je nisem pospremila do šole, saj mi je včeraj malo v zadregi namignila, da sva bila že lani z Miho edina starša, ki sta 'osmarko' spremljala do šolskih vrat, in da to ni bilo ravno kul. Vseeno sem se zbudila skupaj z njo, ji pripravila malico (ponoči sem spekla svež kruh za sendvičke), ji pomagala pri frizuri, jo močno objela in potem po tihem obžalovala, da je že zdavnaj prerasla moje naročje. Še en tesen objem in srečno, srček moj! Imej se lepo!" je dodala.

Fotografijo Arie, ki je pred vstopom v deveti razred spremenila svojo pričesko, je objavil tudi Hercog, ki je zapisal, da "človek ne more, da ne bi bil malo žalosten, ampak najbolj važno je, da je Aria srečna in zadovoljna. In takrat je srce na mestu."

Hajdi Korošec Jazbinšek otroka fotografirala pred vstopom v šolo

Tudi pevka in podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek je sinova pospremila v šolo. Na svojem profilu na Instagramu je delila njihovo skupno fotografijo pred celjsko osnovno šolo, pod objavo pa vsem šolarjem zaželela uspešno novo šolsko leto. "Naj se pričnejo nove avanture, nova znanja, novi izzivi, nova prijateljstva in morda tudi kakšna nova simpatija. Vse bo ok, samo pogumno," je zapisala.

