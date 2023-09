Novi izzivi, nove priložnosti. Danes je prvi dan novega šolskega leta.

Program devetletke je bil zasnovan na veliki izbirnosti, inkluziji in učni diferenciaciji, temeljil je na prepoznavanju in krepitvi močnih področij učencev in jim omogočal napredovanje glede na njihove sposobnosti, so sporočili z zavoda za šolstvo.

Program devetletke je bil zasnovan na veliki izbirnosti, inkluziji in učni diferenciaciji, temeljil je na prepoznavanju in krepitvi močnih področij učencev in jim omogočal napredovanje glede na njihove sposobnosti, so sporočili z zavoda za šolstvo. Foto: Shutterstock

V šolskem letu 2023/24 bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 194.181 učencev, med njimi 20.735 prvošolčkov in 82 tisoč srednješolcev. Čeprav bo zaradi poplav morda za marsikoga lahko začetek šole stresen, šolski minister vsem učencem in dijakom želi, da k delu pristopijo z marljivostjo. Vse do 8. septembra v državi poteka tudi preventivna akcija, s katero opozarjajo voznike, naj bodo na vse otroke posebej pozorni, saj ravnanje mladih usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum.

20 let devetletke

Mineva 20 let od uvedbe obvezne devetletne osnovne šole, s čimer se je v Sloveniji obvezno šolanje podaljšalo za eno leto. V šolskem prostoru tedanjo odločitev vidijo kot pravo. Opozarjajo pa, da ni bilo temeljite evalvacije ter da se je koncept pogosto spreminjal "bolj iz političnih razlogov" in brez strokovne razprave.

Kot je navedel dekan ljubljanske pedagoške fakultete Janez Vogrinc, je bila odločitev za devetletko pravilna. Ugotovitve primerjalnih študij so takrat kazale, da se obvezno šolanje v večini razvitih držav začne s šestimi leti in traja devet let ali več. "Izredno pomembno je, da imajo vsi otroci najboljše možnosti za razvoj svojih potencialov. Zgodnejši začetek šolanja je še toliko bolj pomemben za otroke, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-kulturnim statusom, saj v zgodnejših letih lažje nadoknadijo primanjkljaje na jezikovnem in socialnem področju," je pojasnil.

Da so otroci začeli v šolo prihajati eno leto prej, je kot pozitivno ocenil tudi predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan. Opomnil pa je, da vse več staršev vlaga prošnje za odlog šolanja, kar je po njegovem mnenju zelo vprašljivo. Nekaj vetra v jadra je ambicijam devetletke po njegovih besedah odvzela tudi trenutna kadrovska kriza v šolstvu.

Poslanica učencem, dijakom, zaposlenim in staršem

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda se je pred začetkom šolskega leta zahvalil zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih za vse, kar so storili ob poletnih ujmah, ki so ponekod prizadele tudi vrtce in šole. Vesel je, da se bo pouk povsod lahko začel v petek. Učencem in dijakom pa želi, da k šolskemu delu pristopijo z marljivostjo.

Kot je v poslanici učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem dan pred začetkom novega šolskega leta zapisal minister, je prepričan, da v novo šolsko leto v veliki večini vstopamo z veseljem in nepogrešljivim vznemirjenjem, ki se v nas prebuja v zadnjih dneh pred začetkom pouka.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob začetku novega šolskega leta mlade pozvala k zvedavosti in opravljanju domačih nalog, pa tudi k temu, da poiščejo pomoč staršev in učiteljev, ko se znajdejo pred izzivi. Obenem je predlagala, naj jim bodo družbeni mediji zgolj kot dodatno razvedrilo, ne življenjsko vodilo.

"Že od nekdaj velja rek, da človek velja toliko, kolikor zna. Znanje in izkušnje, ki si jih boste pridobili med izobraževanjem, imajo v nadaljnjem življenju izjemno veljavo. Vsak dan v šoli je nova priložnost za učenje nečesa zanimivega in pomembnega. Naj vam osvojeno znanje, pridobljene izkušnje in veščine služijo pri uresničevanju sebe in svojih ciljev. Ne bo vedno lahko, zato bodite zvedavi, redno sodelujte pri pouku in delajte domače naloge. Postavljajte veliko vprašanj, saj je prav učenje proces odkrivanja in razumevanja," je zapisala.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v poslanici pred začetkom novega šolskega leta učencem in dijakom zaželel uspešno šolsko leto ter varno in veselo pot do novega znanja. Izpostavil je, da v šoli ni prostora za kakršnokoli nasilje, pri čemer da imajo ključno vlogo starši in učitelji, ter pozval k previdnosti v prometu.

NIJZ: Začetek šolskega leta priložnost za krepitev zdravih navad

Na NIJZ so začetek šolskega leta izpostavili kot priložnost, da starši skupaj z otroki na novo začrtajo ali vpeljejo novosti v dnevno rutino in krepijo navade za krepitev zdravja in dobrega počutja. Na Unicefu opozarjajo, da lahko novo šolsko leto za marsikoga predstavlja izziv in vpliva na duševno zdravje, pomoč pa nudijo tudi Unicefove varne točke.

Lahko si zadamo za cilj, da se vsi družinski člani zberejo ob enem obroku dnevno ter s tem ustvarijo čas in prostor za pogovor. Skupni obroki pripomorejo ne le k zdravemu prehranjevanju, ampak tudi krepijo povezanost vseh družinskih članov, so pojasnili.

V dnevno rutino lahko po njihovih navedbah uvedemo tudi denimo sprehod ali kot družina izberemo obliko gibanja, s katero se strinjajo vsi družinski člani. Gibanje nudi priložnost za razbremenitev od vsakodnevnih stresa in skrbi ter kakovostno preživljanje prostega časa. Foto: Shutterstock

Uredimo lahko spalne navade. Zadostna količina in pravilna higiena spanja bosta šolarjem omogočili utrjevanje spomina in učenje različnih spretnosti ter olajšali spoprijemanje s stresorji. Spijo naj vsaj devet ur, zaspijo in vstajajo pa naj ob isti uri, svetujejo na NIJZ. Obenem pozivajo, da z zgledom spodbujamo otroke in mladostnike, da vsaj dve uri pred spanjem namesto po zaslonu posežejo po knjigi, ali pa čas preživimo skupaj ob družabni igri.

Starše pozivajo tudi, naj bodo otrokom zgled z nekajenjem in odgovornim odnosom do pitja alkohola, zdravim prehranjevanjem, rednim gibanjem, higieno, pa tudi življenjskimi veščinami in odnosom do življenja. Starši so namreč zgled otrokom v smislu zdravega življenjskega sloga, pomembno vlogo pa igrajo tudi njihova stališča do zdravja.