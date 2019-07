Tako s prijateljicami in hčerko dopustuje zvezdnica #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kylie Jenner je z nekaj najbližjimi prijateljicami in dobro leto dni staro hčerkico Stormi odpotovala na karibsko otočje Turks in Caicos, da bi proslavila lansiranje novih, poletnih izdelkov znamke Kylie Skin. In dekleta, med katerimi je tudi manekenka Sofia Richie, na Instagramu redno objavljajo precej vroče dopustniške fotografije.