Svetovno prvenstvo v metanju papirnatih letal: najdlje ga je vrgel Srb #video

Pretekli konec tedna so v Red Bullovi bazi Hangar-7 v Salzburgu priredili finale svetovnega prvenstva v metanju papirnatih letal. Za uvrstitev v finale se je v kvalifikacijah potegovalo prek 61 tisoč kandidatov, največ do zdaj, iz več kot 60 držav sveta, v finale v Salzburgu pa so povabili najboljše v treh kategorijah: razdalja, čas leta in "aerobatika".

V prvih dveh kategorijah so morali vsi tekmovalci svoje letalo izdelati iz enakega materiala, lista papirja v dimenziji A4, ki so ga dobili od organizatorjev. Pri ustvarjanju karseda aerodinamičnega letala so se lahko zanašali le na svoje mojstrstvo zlaganj, papirja namreč niso smeli ne rezati, ne trgati, ne lepiti in ne spenjati.

Foto: Red Bull

V kategoriji daljave je slavil srbski tekmovalec Lazar Krstić, ki je svoje papirnato letalo zalučal 61,11 metra daleč in občutno izboljšal svoj rezultat s prejšnjega prvenstva – takrat se je z 52,28 metra uvrstil na drugo mesto.

Zmagovalni let v kategoriji razdalje:

"Resnično sem si želel te zmage, zanjo sem trdo delal in na koncu se mi je obrestovalo," je ob zmagi dejal Krstić, "sem zelo tekmovalen, a sem užival tudi v spoznavanju novih ljudi. Še me boste videli!"

V drugi kategoriji, najdaljšem času leta, tekmovalci svojih letal niso lučali v daljavo, temveč so jih metali višje, da bi se čim dlje obdržala v zraku. V tej kategoriji je slavil Pakistanec Rana Muhammad Usman Saeed, čigar letalo je letelo 14,86 sekunde.

Zmagovalni met v kategoriji časa letenja:

Pakistanskemu tekmovalcu je sicer še boljši met uspel v predtekmovanju, takrat se je njegovo letalo v zraku obdržalo 16,39 sekunde, kar je novi rekord tekmovanja. "Na tem tekmovanju sem bil že leta 2012, a takrat nisem bil dovolj pripravljen in se nisem uvrstil na stopničke," je povedal Saeed. "Od takrat je moje zanimanje za papirnata letala le še zraslo, trdo sem vadil in dosegel, kar sem želel."

Aerobatika: ne rekordi, ampak umetniški in tehnični vtis

V tretji kategoriji, tako imenovani aerobatiki, pa so namesto merljivih kriterijev presodili nekoliko bolj subjektivni – žirija je ocenjevala ustvarjalnost, izvedbo in tehnično usposobljenost, pri nastopu so tekmovalci lahko uporabljali različna papirnata letala, pa tudi kostume in druge pripomočke.

Foto: Red Bull

V tej kategoriji je slavil Južnokorejec Seunghoon Lee, ki je žirijo prepričal z nastopom, v katerem je s svojimi letali prikazal pravi čarobni ples. Največje presenečenje pa je priredil po zmagi, ko je na odru zasnubil svoje dekle.

Zmagovalni let v kategoriji "aerobatike":

"Doma v Koreji poučujem fiziko in pri tem pogosto uporabljam tudi papirnata letala," je povedal, "za ta nastop sem vadil leto dni. S seboj sem povabil tudi svoje dekle in ji danes zjutraj rekel, da jo bom zasnubil, če zmagam. Vse se je dobro izteklo!"

