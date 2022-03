Potrdili spektakel: F1 letos spet v Beogradu

Red Bull je lani osvojil nov naslov svetovnega prvaka v formuli ena med vozniki in pred nedavnim do leta 2028 podaljšal pogodbo s svojim prvim zvezdnikom Maxom Verstappnom. Medtem ko bodo ta konec tedna v Bahrajnu še druga uradna predsezonska testiranja, so v Beogradu razkrili načrte za zanimiv dirkaški šov.

Po beograjskih ulicah bo hrumel atmosferski osemvaljnik

Sedemnajstega septembra bo tam po ulicah namreč hrumel prav Red Bullov dirkalnik formule ena. To bo dirkalnik RB7 iz sezone 2011, ki sta ga takrat vozila Sebastien Vettel in Mark Webber. Poganjal ga je še Renaultov 2,4-litrski atmosferski motor V8.

Jeseni bo v Beogradu za volanom sedel nekdanji dirkač David Coulthard, ki se je danes prelevil bolj v vlogo komentatorja dirk formule ena.

Foto: Reuters

Štartno mesto dirke v Beogradu leta 1939 Foto: Wikimedia Commons

Tazio Nuvolari je bil eden od najuspešnejših avtomobilskih dirkačev pred 2. svetovno vojno. Foto: Wikimedia Commons

Progo bodo Srbi izpeljali okrog Kalamegdana, in sicer po trasi, kjer je leta 1939 potekala Velika nagrada Beograda. To so izvedli 3. septembra 1939, pravzaprav že dva dneva po uradnem izbruhu druge svetovne vojne. Krog je bil dolg 2,79 kilometra, prek 50 krogov je tako dolžina dirke znašala 139,5 kilometra.

Na osrednji dirki je takrat vozilo pet tekmovalcev. Najhitrejši čas kroga in zmago je osvojil Italijan Tazio Nuvolari (Auto Union). V cilju so bili še Manfred von Brauchitsch (Mercedes-Benz), Hermann Paul Muller (Auto Union) in domačin Boško Milenković (bugatti T51). Odstopila sta Hermann Lang in Walter Baumer (Mercedes-Benz) v sicer istem avtomobilu.

Dirko so takrat pripravili v sklopu praznovanj ob 16. rojstnem dnevu Kralja Petra II. Med pokrovitelji je bila neposredno tudi njegova mama kraljica Marija, ki je bila dolgo navdušena avtomobilistka. Leta 1926 se je pripeljala tudi na prvo gorsko dirko na slovensko-avstrijski prelaz Ljubelj.