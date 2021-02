Stevie Wonder: ZDA so rasistične, zato se bom odselil #video

Legendarni glasbenik je v pogovoru z Oprah oznanil, da se bo s celo družino preselil v Gano, ker so ZDA postale preveč rasistične in nepravične za temnopolte državljane.

Stevie Wonder ne skriva svoje želje po selitvi, k čemur so ga prisilili številni dogodki po ZDA, ki nakazujejo, da je rasizem še vedno močno prisoten. Prevladujoča neenakost in odnos do manjšin, ki je vse slabši, sta ga privedla do tega, da začne resno razmišljati o selitvi v Gano.

To je razkril tudi med pogovorom z voditeljico Oprah Winfrey in ji razložil, da noče, da bi njegovi otroci, vnuki in pravnuki živeli v takšnih ZDA kot jih pozna danes. "Nočem, da morajo prositi, da jih sprejmejo, spoštujejo in cenijo. Kakšno življenje je to?"

Stevie ima dovolj rasizma v ZDA. Foto: Reuters

Gano občuduje že dlje časa

Zvezdnik je že večkrat izkazal naklonjenost afriškim državam, še posebej Gani, o kateri ima le najboljše mnenje že dlje časa. Že leta 1994 je navdušeno govoril o tej zahodni afriški državi, ko je dejal, da "tam obstaja občutek skupnosti."

Ker je 70-letni glasbenik zelo navezan na svoje oboževalce in podpornike, upa, da ga bodo podprli tudi pri odločitvi, da zapusti ZDA.