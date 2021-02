Springsteen pijan za volanom, pri Jeepu pa so ravno posneli oglas z njim #video

Ta teden je v javnost pricurljala informacija, da so policisti v New Jerseyju novembra aretirali Brucea Springsteena, slavnega glasbenika, ker je vozil pod vplivom alkohola.

Za to se je razvedelo ob najbolj nepravem času za ameriškega proizvajalca avtomobilov Jeep - 71-letni Springsteen je namreč nastopil v njihovem oglasu, ki so ga v nedeljo predvajali med Super Bowlom, finalom lige ameriškega nogometa NFL.

To je bil prvi televizijski oglas, v katerem je ta glasbenik kadarkoli nastopil, v njem pa sedi v svojem jeepu iz leta 1980 in Američane poziva k enotnosti:

Po novici, da so Springsteena ujeli pijanega za volanom, je Jeep oglas umaknil s svojih uradnih kanalov. "Kombinacije alkohola in vožnje ni mogoče opravičiti," so sporočili medijem, "prav je, da oglas prenehamo predvajati, dokler niso znana vsa dejstva. Naše sporočilo skupnosti in enotnosti pa ostaja enako pomembno."

Ameriški mediji ob tem pišejo, da avtomobilska industrija Springsteena za sodelovanje snubi že skoraj 40 let.

Sredi 80. let so želeli pri Chryslerju (Jeep od leta 1987 spada pod Chrysler) v oglasu uporabiti njegovo uspešnico Born in the U.S.A., a je Springsteen to zavrnil. Leta 2018 so pri koncernu Fiat Chrysler znova poskušali dobiti to skladbo, a glasbenik tudi takrat ni bil za to.

Bruce Springsteen v 90. letih Foto: Guliverimage

"Tega človeka preprosto ni mogoče kupiti," je dejal takratni direktor marketinga pri koncernu Fiat Chrysler Olivier Francois, ki pa mu je zdaj, dve leti pozneje, ko je podjetje postalo del še večjega koncerna Stellantis, Springsteena končno uspelo dobiti. A se ni dolgo veselil.

