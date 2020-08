Sodelavka pedofilskega bogataša se pritožuje nad razmerami v ječi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja partnerka in sodelavka Jeffreyja Epsteina se je pritožila, da jo v priporu prestrogo varujejo in da se zaradi tega ne more pripravljati na sojenje.

Ghislaine Maxwell, sodelavka pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina, v New Yorku v priporu čaka na sojenje, ki bo prihodnje leto.

V ponedeljek pa so njeni odvetniki vložili pritožbo zaradi "težkih razmer" v priporu, kjer je Maxwellova. Trdijo, da zaradi tega, ker si je Epstein lani v priporu vzel življenje, z njo ravnajo slabše kot s preostalimi zaporniki. "To občutno vpliva na pripravo njene obrambe," so po poročanju ameriških medijev zapisali v pritožbi.

Pripor v newyorškem okrožju Brooklyn, kjer Ghislaine Maxwell čaka na sojenje. Foto: Getty Images

V pritožbi so zapisali, da je 58-letnica ves čas v osamitvi in da jo ves čas stražijo, da ne bi storila samomora, čeprav nima samomorilnih teženj. Prav tako naj ji ne bi dovolili uporabe računalnika, zaradi česar ne more sodelovati pri pripravi obrambe.

Ghislaine Maxwell so aretirali prejšnji mesec in proti njej vložili obtožnico zaradi več kaznivih dejanj, med drugim novačenja mladoletnih deklet za spolno izkoriščanje. Glede vseh obtožb se je izrekla za nedolžno, sodišče pa ji je zavrnilo varščino in odločilo, da bo na sojenje počakala za rešetkami.

