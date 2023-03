Slavni par se je na rdeči preprogi prepustil strastem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na podelitvi letošnjih Oskarjev sta za vročico na rdeči preprogi poskrbela vidno zaljubljena igralka Nicole Kidman in njen mož, glasbenik Keith Urban.

Nicole Kidman in Keith Urban se po 17 letih zakona še vedno ne moreta ločiti drug od drugega. Na Oskarjih se nista pustila motiti, strastem sta se predala kar na rdeči preprogi, kjer so fotografi v objektiv ujeli strastne poljube in zapeljive poglede slavnih zakoncev.

55-letna igralka je tokrat navdušila v črni obleki z bleščicami in visokim razporkom, ki je razkrival njene vitke noge. Medtem se je njen mož odločil za klasično črno obleko in metuljčka.