Slavna tenisačica s to fotografijo sprožila ugibanja o nosečnosti

Serena Williams je na svojem profilu na Instagramu objavila nekaj fotografij iz novembrske številke slovite revije Vogue. Največ pozornosti je pritegnila fotografija z naslovnice, na kateri pozira v oprijeti beli obleki. Sledilci so namreč prepričani, da je na njej Serena pokazala nosečniški trebušček.

Morda je slavna športnica z objavo fotografij v britanski izdaji revije Vogue želela pokazati svojo bolj elegantno, celo seksi plat, a pozornost je pritegnilo nekaj povsem drugega, in sicer njen trebušček, ki je predvsem na dveh od objavljenih fotografij videti malce bolj zaobljen. To so seveda nemudoma opazili številni njeni sledilci, ki so v komentarje celo pisali čestitke oziroma jo kar naravnost, brez okolišenja spraševali, ali je znova v veselem pričakovanju.

Spet drugim so se ugibanja o nosečnosti zdela neokusna, sploh ker se je hotela Serena pohvaliti s tem, da je pozirala za naslovnico slovitega Vogua. Tako so ji v komentarjih raje čestitali za ta uspeh in jo pohvalili, da je tudi v elegantnih oblačilih videti naravnost čudovito.

39-letna športnica je sicer mamica triletne deklice Olympie, ki jo pogosto pokaže tudi na družbenih omrežjih. Z deklico skupaj počneta veliko stvari, med drugim jo slavna mama uvaja tudi v svet tenisa.