Igralec nehote razkril, da je dobil otroka

Novica o tem, da je znova oče, je prišla kot strela z jasnega. Nihče namreč ni vedel, da je par v veselem pričakovanju. Zdaj pa je Idris Elba veselo vest delil kar v eni od izjav na Mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, kjer je promoviral svoj najnovejši film Concrete Cowboy, poroča portal PopSugar.

"Sem oče dveh fantov in vsekakor komaj čakam, da film vidi tudi moj najmlajši," je o filmu povedal zvezdnik in se tako nekako zagovoril, da je po novem oče dveh dečkov in ne več zgolj enega. Iz prejšnjih zvez ima namreč 48-letni zvezdnik že šestletnega sina Winstona in 18 let staro hči Isan. Kako je ime najmlajšemu otroku, igralec ni razkril.

Idris in Sabrina, manekenka somalijskega rodu, sta se začela videvati marca 2017. Februarja 2018 sta se zaročila, leto pozneje pa nato v Maroku tudi poročila.