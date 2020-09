Buckinghamska palača sporočila, da pričakujejo še enega dojenčka

Buckinghamska palača je na svojih uradnih družbenih omrežjih sporočila veselo novico, da princesa Eugenie, sestrična slavnih princev Harryja in Williama, s soprogom Jackom Brooksbankom pričakuje prvega otroka. Novi član britanske kraljeve družine se bo rodil v začetku leta 2021.

Dodali so, da so njuni starši - Eugenie je hčerka princa Andrewa, tretjega otroka kraljice Elizabete II., in njegove nekdanje žene, slavne yorške vojvodinje Sarah Ferguson - vključno s kraljico in njenim možem, princem Filipom, navdušeni.

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC