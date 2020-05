Slavna igralka živi s tigri in levi #video

Tippi Hedren – mama Melanie Griffith in babica Dakote Johnson – je že dolga leta velika ljubiteljica živali in rešiteljica divjih mačk. Nekoč je v svojem živalskem zavetišču imela 60 tigrov in levov, danes jih tam še vedno živi 13 ali 14, je razkrila njena prav tako slavna vnukinja.

Le kdo ne pozna slavnega igralskega dua, ki sestoji iz mame Melanie Griffith in hčerke Dakote Johnson? A nič manj znana ni najstarejša v igralski družini, Melaniejina mama in Dakotina babica, 90-letna Tippi Hedren. Ta je zaslovela v 60. letih prejšnjega stoletja, in sicer, ko je zaigrala v filmih The Birds in Marnie slovitega Alfreda Hitchcocka. V svoji karieri je večkrat snemala tudi filme z divjimi mačkami, prvič film Roar leta 1981.

Tako se je rodila njena velika ljubezen do teh eksotičnih živali, ki so jih v Ameriki takrat brez zadržkov prodajali kot hišne ljubljenčke. Ker se ji je zdelo to nezaslišano, je v Kaliforniji ustanovila ogromen rezervat zanje in mnoge ogrožene živali so tako v zadnjih letih pri njej našle svoj dom.

"Odkrili smo, da se toliko levov in tigrov vzreja zgolj za to, da bi se jih prodajalo kot ljubljenčke – kar je dejanje brez vesti, kajti to so plenilci. To, da se mladega leva ali tigra proda neki družini, da bi ga imeli za ljubljenčka, je najbolj nevarno dejanje, kar jih je. In iz tega razmišljanja se je vse razvijalo naprej," je že pred časom v intervjuju za Fox News povedala 90-letna zvezdnica.

Zdaj je o nenavadni ljubezni svoje slavne babice do divjih mačk v spletnem gostovanju za oddajo The Graham Norton Show spregovorila tudi njena vnukinja Dakota Johnson. "Še vedno ima nekje 13 ali 14 levov in tigrov. Včasih jih je bilo okrog 60, a zdaj jih je ostalo le še nekaj," je povedala zvezdnica.

Slavna babica in vnukinja: Tippi Hedren z Dakoto Johnson. Foto: Getty Images

Ko jo je voditelj povprašal, ali je tudi sama med počitnicami pri babici živela z divjimi mačkami, je pojasnila, da je bilo takrat že vse dobro organizirano in varovano. "Do takrat, ko sem se jaz rodila, so bile živali že v zavarovanih ogradah. Ni bilo več tako noro, kot je bilo za začetku," je priznala.

Takrat namreč živali še niso bile ograjene in so se mnogokrat prosto sprehajale po posesti. Tako je Dakotina mama Melanie dobesedno odraščala med tigri in levi, kar je bila po Dakotinih besedah "neumnost brez primere".