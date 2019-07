Sibirski tigri v Sloveniji: "Ne morejo verjeti, da so prišli nekam na zeleno v gozd." #video

V zasebni živalski vrt Jožeta Rožmana v Horjulu so ta konec tedna prispele tri zveri – sibirski tigri Katja, Rambo in Wotan. Po večletnem cirkuškem življenju prvič spoznavajo naravno okolje. Stari so deset let. Teh ogroženih zveri je danes v ujetništvu več kot v naravi. Namesto da bi skakali čez ognjeni obroč, zdaj sproščeno lenarijo za večmetrsko ograjo.

Kot smo v petek poročali na portalu Siol.net, je oskrbnik Jože Rožmanec pripeljal trojico sibirskih tigrov, ki jih je lastnik propadlega cirkusa v Nemčiji zaradi neuspele prodaje že nameraval uspavati, a jih je Slovencu uspelo rešiti. Ekipa oddaje Danes na Planetu pa je preverila, kako so se živali prilagodile novemu življenjskemu prostoru.

"Spuščeni so bili simbolično v nedeljo ob dvanajsti uri in do danes samo ležijo. Niso niti lačni, niti žejni. Ne morejo verjeti, da so po pol življenja prišli nekam na zeleno v gozd," o privajanju na novo domovanje pripoveduje oskrbnik.

Obljublja jim hotel s petimi zvezdicami

Nekdanja cirkuška trojica je po dnevnih treningov, nastopov in stalnih transportov končno prišla do primernega okolja. Zdaj bodo naslednjo polovico svojega življenja preživeli kot upokojenci, pove lastnik Rožmanec.

"Ti tigri so imeli srečo s prejšnjim lastnikom, ni pa vedno tako. Živali v cirkusih imajo čudne zgodbe in čudne zaključke svojega življenja," je povedal in dodal, da so njegove živali imele srečo predvsem zaradi svojega gospodarja. Izpostavil je tudi, da je med ljudmi premalo zanimanja za živali, ki trpijo.

Foto: Andreja Lončar

Trenutno imajo tigri na voljo 200 kvadratnih metrov prostora, kmalu pa jih bodo imeli 500.

Zveri označijo svoje bokse

Oskrbnik Rožmanec nam je minuli teden dejal, da morajo tigre in podobne večje zveri v prvem tednu po preselitvi pustiti v manjšem prostoru, da ga lahko sprejmejo kot svoje novo domovanje. "To je podobno kot pri čebelah, označijo svoj panj, da nato vedno letijo v istega. Tudi zveri boks označijo in spoznajo. Zjutraj, ko se loputa odpre, gredo ven, zvečer se vrnejo vsaka v svojega," je pojasnil.

Foto: Andreja Lončar

Opozoril je tudi na po njegovem mnenju neživljenjski slovenski predpis, ki predvideva, da morata dve veliki zveri (na primer tigra ali leva) imeti sto kvadratnih metrov prostora, za vsako nadaljnjo zver pa je ogrado treba povečati za deset odstotkov. Za tri tigre torej 110 kvadratnih metrov.

"To je povsem premajhen prostor. Tu imajo zdaj skoraj 200 kvadratnih metrov, kmalu pa bom zagotovil še dodaten prostor, ki bo kvadraturo podvojil. Tiger se seveda rad sprehodi," je povedal.