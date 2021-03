Sin slavnih igralcev želi zasloveti kot mojster peke na žaru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sin Toma Cruisea in Nicole Kidman živi mirno, od javnosti odmaknjeno življenje. A je pred kratkim na Instagramu začel razkazovati svoje mojstrstvo peke mesa na žaru.

26-letni Connor Cruise se v medijih pojavlja le redko, čeprav sta njegova starša med najbolj znanimi igralskimi imeni na svetu. Nekdanja zakonca Tom Cruise in Nicole Kidman sta Connorja posvojila leta 1995, tri leta zatem ko sta posvojila njegovo sestro Isabello.

Tom Cruise s Connorjem in Isabello leta 2008 Foto: Guliverimage/AP

Ko je bil še deček, se je zdelo, da bo Connor šel po stopinjah svojih staršev. Leta 2008 je nastopil v filmu Sedem duš z Willom Smithom in Rosario Dawson, leta 2012 pa v Rdeči zori s Chrisom Hemsworthom in Joshem Hutchersonom. A ga filmska industrija ni pritegnila, prenehal se je ukvarjati z igro in od takrat živi v skoraj popolni anonimnosti.

Connor Cruise s soigralcem Joshem Hutchersonom v filmu Rdeča zora Foto: IMDb

Pred nekaj dnevi je na Instagramu odprl nov profil in postal - kulinarični vplivnež. Na Instagramu predstavlja svoje mojstrstvo peke na žaru, peče burgerje, stejke, rebrca in piščance ter s slastnimi posnetki navdušuje sledilce.

Tako Connor kot njegova sestra Isabella sta sicer predana scientologa (kot njun oče). Isabella je modna oblikovalka in živi v Londonu, Connor pa v mestu Clearwater na Floridi, središču scientološke cerkve.

