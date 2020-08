Nekdanja scientologinja: Tom Cruise želi svojo hčer zvleči v to sekto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Leah Remini je bila članica scientološke cerkve kar 35 let. Foto: Reuters

Igralka, ki je bila dolga leta članica scientologov, trdi, da namerava Tom Cruise svojo hčer zvabiti v scientološko cerkev in jo odtujiti od matere.

Igralka Leah Remini, najbolj znana po vlogi v humoristični seriji Domače kraljestvo (The King of Queens), je iz scientološke cerkve izstopila leta 2013, potem ko je bila njena članica vse od otroštva, saj jo je v tem duhu vzgajala že njena mama. Vse odkar je danes 50-letna igralka scientologijo pustila za sabo, pa to religijo oziroma sekto, kot jo imenuje, ostro kritizira.

V njenih razkritjih o dogajanju v scientološki cerkvi najpogosteje nastopa igralec Tom Cruise, ki naj bi bil ena osrednjih figur tega gibanja. Tudi pred nekaj dnevi, ko je za New York Post izjavila, da želi Cruise svojo 14-letno hčer Suri, ki se mu je rodila v zakonu z igralko Katie Holmes, odtujiti od matere in jo zvabiti med scientologe.

Tom Cruise s Suri leta 2012, ko se je ločeval od njene matere Katie Holmes. Foto: Reuters

Cruise sicer svoje hčerke ni videl že več kot sedem let, vse odkar se je ločil od Holmesove. "Za scientologe je Katie Holmes sovražnica, zato ne sme biti v stikih niti s Suri," je za New York Post dejala Leah Remini, "prepričana sem, da čaka, da bo nekoliko starejša, potem pa jo namerava zvabiti stran od matere in med scientologe".

Nekdanja scientologinja je še dejala, da jo je presenetilo, ko je Holmesova leta 2012 nenadoma zapustila Cruisa. "Poznala sem jo in zdela se je, da je zelo indoktrinirana. Toda zdaj razumem, da je to storila, da bi zaščitila svojo hčer," je dejala Reminijeva.

Igralca s hčerko leta 2008, ko sta bila še poročena, Holmesova pa je bila tako kot Cruise članica scientologov. Foto: Getty Images

Dodala je, da je ponosna na Katie Holmes, ker je "svojo hčer izvlekla iz nečesa, kar ni bilo potencialno nevarno le za Suri, ampak tudi za njun odnos".

