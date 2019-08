Nekoč je v Sloveniji veljal za pionirja, danes pravi, da scientologijo obvladuje mafija

Potem ko je v javnosti odjeknila novica, da na velika platna prihaja nadaljevanje kultnega Top Guna s Tomom Cruisom, se v javnosti spet porajajo vprašanja tudi o njegovi religiji, scientologiji, ki jo mnogi označujejo za kontroverzno. Cruise je eden od najbolj znanih scientologov na svetu.

"Scientologijo je prevzela mafija in to ni več to, kar je bilo"

Scientologi so v Sloveniji uradno od leta 1995, ko je bila Scientološka cerkev Koper vpisana v register cerkva in drugih verskih skupnosti, ki ga vodi ministrstvo za kulturo. Omenjeno cerkev vodi in zastopa Samo Janežič, ki pa na naša vprašanja o številu članov in razširjenosti scientologije v Sloveniji ni hotel odgovoriti. Pojasnil nam je le, da so v Kopru še vedno prisotni.

V Domžalah je pred leti delovalo tudi Društvo Dianetični center Ljubljana, ki ga je vodil Jože Levin. Društvo, ki je organiziralo scientološke tečaje in osnovne oblike duhovne terapije, tako imenovani avditing, je glede na javno dostopne evidence svoja vrata uradno zaprlo novembra leta 2017.

Zadnje leto svojega delovanja je končalo z nekaj več kot tri tisoč evri prihodkov, imelo pa je za dobrih 500 evrov presežka odhodkov. Levin, dolgoletni scientolog, nam je po telefonu potrdil, da društvo ne obstaja več in da je iz religije izstopil. "Mi smo zaprli center in izstopili. Scientologijo je prevzela mafija in to ni več to, kar je bilo. To je vse, kar vam lahko povem," je povedal Levin, ki so ga nekateri označili za enega od pionirjev scientologije v Sloveniji.

Sociolog in religiolog Aleš Črnič, ki je delal intervjuje s scientologi v Kopru in Domžalah, meni, da se v Sloveniji na področju scientologije zadnjih deset let praktično ne dogaja nič več. Foto: STA

Črnič: Na vrhuncu pri nas približno 40 scientologov, danes le še posamezniki

Sociolog in religiolog Aleš Črnič meni, da se pri nas na področju scientologije zadnjih deset let ne dogaja nič več. "To je moj občutek. Lahko, da se motim in da je kje kaj popolnoma skrito, vendar pa zadnjih deset let ni vidno, da bi se v povezavi s scientologijo pri nas še karkoli dogajalo," pojasnjuje Črnič.

Profesor na ljubljanski fakulteti za družbene vede razlaga, da se je scientologija v Koper razširila iz sosednje Italije, potem ko je dogajanje tam zastalo, pa se je preselilo v Domžale: "Nekje na svojem višku ob prelomu tisočletja so imeli približno 40 članov. Po moji oceni je trenutno aktivnih samo še nekaj posameznikov."

Dodaja, da so bili scientologi v Sloveniji vedno zelo zaprti in da se nikoli niso hoteli pretirano izpostavljati. "Nobenega večjega vpliva niso imeli, skratka nič zares spektakularnega, odmevnega ali posebnega. Prav tako ni bilo nobenih težav in kontroverznosti, najbrž tudi zato, ker so bili skoraj popolnoma nevidni," razlaga Črnič.

Vzroki za to, da se je v zadnjih dveh desetletjih zmanjšalo članstvo, po njegovih besedah niso znani, vendar dodaja, da scientološka skupnost v Sloveniji v resnici nikoli ni bila zelo velika. V slovenščino so sicer prevedli večino pomembnih scientoloških publikacij, tudi Hubbardove, tako da imajo tisti, ki se hočejo s scientologijo seznaniti v slovenščini, tudi to možnost, pravi dodaja Črnič.

Iz zadnjega popisa ni razvidno, koliko prebivalcev Slovenije se opredeljuje za scientologe Na ministrstvu za kulturo pojasnjujejo, da država nima podatkov o številčnosti verskih skupnosti in da ne razpolaga z ocenami o tem. Informacij o tem, koliko ljudi v Sloveniji se opredeljuje za scientologe, zato nimajo. Ob tem sicer poudarjajo, da mora ministrstvo pri sofinanciranju socialnega zavarovanja verskih uslužbencev, ki ga ureja zakon o verski svobodi, vseeno uporabljati približke podatkov o številčnosti verskih skupnosti. "Verske skupnosti so upravičene do tega sofinanciranja, če lahko izkažejo tako imenovano razumno sorazmerje med številom verskih uslužbencev in svojih članov, da lahko prejmejo omenjeno pomoč za enega verskega uslužbenca na vsakih tisoč članov," razlagajo na pristojnem ministrstvu. Dodajajo, da v Sloveniji velja konsenz, da se v ta namen uporablja rezultate popisov prebivalstva glede veroizpovedi. "Zadnji popis, ki je v Sloveniji še meril subjektivno veroizpoved prebivalstva in ne števila pripadnikov verskih skupnosti, je bil opravljen leta 2002. Iz podatkov tega popisa ni mogoče razbrati, koliko prebivalcev Republike Slovenije zatrjuje scientološko veroizpoved," pojasnjujejo na ministrstvu za kulturo in dodajajo, da Scientološka cerkev ne prejema državne pomoči za socialno zavarovanje verskih uslužbencev.

V kaj verjamejo člani oziroma privrženci Scientološke cerkve?



- Scientologija temelji na dianetiki, ki opisuje metafizični odnos med telesom in umom. Oče dianetike in ustanovitelj Scientološke cerkve je L. Ron Hubbard.



- Cilj scientologije je svet brez norosti, zločinov, nasilja, vojn in drog, temu pa morajo biti podrejene vse metode in tehnologija. Zaradi etike njihovih poklicev vojaki, policisti in psihiatri ne morejo biti člani cerkve.



- Scientologi verjamejo, da se mora človek očistiti električnih nabojev, ki so v nezavednem umu posledica neprijetnih življenjskih dogodkov. Človek, ki je iz življenja očistil vse naboje, je čist človek.



- Najvišji ljudje v scientološki hierarhiji so člani Sea Organization. Ta vključuje okoli pet tisoč ljudi, nekateri kritiki jo opisujejo kot totalitarno organizacijo, ki izvaja čezmeren nadzor nad člani.



- Scientologi poznajo različne stopnje rasti. Z rastjo naraščajo tako obseg dela v organizaciji kot tudi stroški za tečaje in terapije, ki so v ZDA lahko izjemno visoki.



- Natančno število scientologov po svetu ni znano. Scientološka cerkev pogosto navaja, da po svetu živi deset milijonov scientologov, kritiki pa pravijo, da gre zgolj za od 25 tisoč do 55 tisoč vernikov.

Cruise: Psihiatrijo bi morali prepovedati

Najbolj znan scientolog na svetu je igralec Tom Cruise. Hollywoodski zvezdnik se je s scientologijo prek svoje prve žene Mimi Rogers seznanil v začetku devetdesetih let. S pomočjo scientologije naj bi uspešno premagal disleksijo, pri kateri mu prej niso mogli pomagati psihiatri in logopedi. Danes je eden od najbolj prepoznavnih, gorečih in vplivnih članov verske ločine, ki se zaradi škandalov in kontroverznosti v ZDA večkrat znajde pod plazom kritik.

Ker je scientološka skupnost zelo zaprta, položaj in vpliv ameriškega igralca v Scientološki cerkvi v ZDA ostajata neznanki. V medijih se glede njegove vloge v cerkvi pojavljajo različne navedbe. Medtem ko nekateri od nekdanjih scientologov trdijo, da je Cruise za voditeljem Davidom Miscavigeem celo drugi človek v Scientološki cerkvi, drugi to zavračajo. V medijih se pojavljajo tudi navedbe, da naj bi ameriški igralec v nižjih krogih cerkve dobesedno veljal za boga.

Da je hollywoodski zvezdnik goreč privrženec scientologije, med drugim dokazuje tudi njegova kontroverzna izjava iz leta 2004, da bi psihiatrijo morali prepovedati. Kritičen je bil tudi do igralske kolegice Brooke Shields, ki je v času svojega boja s poporodno depresijo jemala antidepresive. Scientologi namreč verjamejo, da jim medicina pri psihosomatskih obolenjih ne more pomagati oziroma da lahko zgolj blaži simptome, ne odpravlja pa vzrokov obolenj.

Igralec Tom Cruise na inavguraciji Scientološke cerkve v Madridu. Hollywoodski zvezdnik trdi, da je s pomočjo scientologije premagal disleksijo. Foto: Reuters

Cruise je svojo ljubezen do scientologije prenašal tudi na svoje žene. V cerkev je po poroki z igralcem vstopila tudi njegova nekdanja žena Nicole Kidman, vendar se je scientologiji po kasnejšem razpadu zakona odrekla. V času njune zveze naj bi igralec nad scientologijo poskušal navdušiti tudi Penelope Cruz, tako kot Kidmanova pa je po poroki v religijo vstopila tudi njegova tretja žena Katie Holmes. Za razpad tretjega igralčevega zakona naj bi bila kriva prav njegova scientološka gorečnost.

Travolta: Ne vem, ali bi zmogel brez njihove podpore

Med slavnimi scientologi najdemo tudi filmske in televizijske zvezdnike, kot so Giovanni Ribisi, Elisabeth Moss, Kirstie Alley in Michael Pena. Scientologijo prakticira tudi igralec John Travolta, ki se je Scientološki cerkvi pridružil leta 1975. Hollywoodski zvezdnik in njegova žena Kelly Preston poudarjata, da jima je religija pomagala, da sta prebolela smrt sina Jeffa. Ta je na počitnicah na Bahamih leta 2009 omedlel in v kopalnici z glavo udaril v kad, zdravniška pomoč pa je žal prišla prepozno.

Hollywoodski igralec John Travolta in njegova žena Kelly Preston poudarjata, da jima je scientologija pomagala preboleti sinovo smrt. Foto: Reuters

"Cerkev nama je dve leti po smrti sina trdno stala ob strani. Ne vem, ali bi zmogel brez njihove podpore. V resnici sploh nisem vedel, ali bom to lahko prebolel. Življenje me dolgo ni zanimalo, potreboval sem veliko časa, da sem se počutil bolje," je o tragični izgubi sina povedal Travolta.

Nekdanji tiskovni predstavnik Scientološke cerkve v ZDA Mike Rinder je nekoč izjavil, da ima cerkev veliko več vpliva na Travolto in njegovo družino, kot o tem ve javnost. "Kelly je veliko bolj predana scientologinja kot John. Scientologija diktira vsako odločitev v življenju in je obveščena o vsaki odločitvi scientologa," je povedal Rinder.

Kritiki: Gre za pranje možganov, navzkrižje z zakonom

Najbolj poenostavljena kritika scientologije, ki se večkrat pojavi v javnosti, je, da gre preprosto za pranje možganov. Scientologi na primer javno nasprotujejo psihiatriji in psihologiji. Glede na njihove navedbe ima namreč psihiatrija dolgo zgodovino neprimernih praks in zlorab.

Žena vodje Scientološke cerkve Davida Miscavigea se v javnosti ni pojavila že 12 let. Leta 2013 so nekateri njeno izginotje prijavili policiji, a so od tam kasneje sporočili, da Miscavigeeva ni pogrešana. Foto: Reuters

Ker gre za zaprto skupnost, naj bi cerkev imela velik vpliv in pregled nad odločitvami članov oziroma privržencev. Od njih naj bi na primer zahtevali, da se izogibajo stikom s svojci in prijatelji, ki njihovi veroizpovedi niso naklonjeni. Stiki s "sovražniki" so za scientologe nezaželeni, prav tako se morajo izogibati tistim, ki so izstopili iz cerkve, pa čeprav gre za družinske člane in tesne prijatelje.

Odhod iz cerkve je za posameznika tako lahko zelo travmatičen. Ko gre za odzive na kritike, se scientologi običajno branijo tako, da javno napadejo kritika. Posameznike, ki širijo negativne informacije ali obtožbe na račun njihove religije, napadejo z nasprotnimi izjavami in očitki na njihov račun, ob tem pa ne sprejemajo tega, da bi jih kdorkoli preiskoval.

Stavba Scientološke cerkve v Los Angelesu Foto: Reuters

Kljub temu je v preteklosti veliko znanih in vplivnih scientologov prišlo v navzkrižje z zakonom. Nekateri najpomembnejši člani, med drugim tudi ustanoviteljeva žena Mary Sue Hubbard, so bili leta 1978 zaradi vohunjenja, infiltriranja in kraje dokumentov zveznega tožilstva in ameriške davčne uprave tudi obsojeni. Hubbardovi je sodišče dosodilo petletno zaporno kazen, v zaporu pa je v prvi polovici osemdesetih let preživela leto dni.

Miscavigeeva žena se v javnosti ni pojavila že 12 let



Vodja Scientološke cerkve David Miscavige se je pod drobnogledom javnosti znašel tudi zaradi domnevnega izginotja njegove žene Shelly Miscavige. To so v javnosti nazadnje videli avgusta 2007, potem pa se je za njo izgubila vsaka sled. Po besedah nekaterih virov naj bi izginila, potem ko naj bi brez dovoljenja moža izpolnila več prošenj za delo.



Potem ko se več let ni pojavila v javnosti, so nekateri leta 2013 policiji prijavili njeno izginotje. Losangeleška policija je v odzivu na omenjene prijave sporočila, da so našli in govorili z Miscavigeevo ter da ni pogrešana. Igralka Leah Remini, ki je zapustila Scientološko cerkev, je leta 2016 kljub temu izjavila, da ne ve, ali je Miscavigeeva sploh še živa.