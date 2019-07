Nekdanja scientologinja razkrila: otrokoma Toma Cruisa so prali možgane

Potem ko je bila kar 22 let članica scientologov, je zdaj razkrila, kaj se dogaja v kultu, ki mu sledijo tudi mnogi zvezdniki: igralca Tom Cruise in John Travolta naj bi bila med najbolj vplivnimi člani.

51-letna Britanka Samantha Domingo, sicer nekdanja snaha slovitega tenorista Placida Dominga, je v intervjuju za Daily Mail spregovorila o dogajanju v scientološki cerkvi. Temu gibanju oziroma kultu je 22 let sledila tudi sama in se v tistem času gibala v družbi mnogih zvezdniških imen, med drugim je omenila Toma Cruisa, Johna Travolto ter Willa Smitha in njegovo ženo Jado Pinkett Smith.

"Moje hčerke so se družile s Connorjem in Isabello, otrokoma Toma Cruisa in Nicole Kidman. Ko se je Nicole leta 2001 odločila za ločitev, so otroka začeli indoktrinirati."

Nicole Kidman in Tom Cruise s Connorjem in Isabello leta 1996 Foto: Getty Images

Povedala je tudi, da so v scientološko cerkev povsem vpete tudi Cruisove sestre in mati: "Kot član Tomove družine ne smeš biti uperjen proti scientologiji. Če si, ti obrne hrbet - poglejte, kaj se je zgodilo z njegovo hčerko Suri."

Domingo se je odločila spregovoriti prav zaradi Cruisovih otrok oziroma njegove danes 26-letne hčerke Isabelle, ki je postala zaščitni obraz scientologije, nastopa namreč v promocijskem materialu, v katerem se zahvaljuje scientologiji in svojemu očetu, ker je "našla manjkajoči delček sebe".

Britanka je razkrila tudi, kako je John Travolta poskušal s pomočjo scientološkega obreda oživiti svojega sina Jetta, ki je umrl zaradi epileptičnega napada. "Šlo je za obred, v katerem je scientološkemu duhu, poimenovanemu Thetan, zapovedal, naj se vrne v sinovo telo," je povedala o - očitno neuspešnem - obredu.

Slavni tast je plačeval donacije scientološki cerkvi

Placido Domingo mlajši, sin slovitega španskega tenorista Foto: Getty Images Razkrila je še, da naj bi bila vidna člana scientološke cerkve tudi Will Smith in njegova žena Jada Pinkett Smith. "To sta vedno zanikala, a lažeta. Ona je rekrutirala nove člane," je zatrdila Samantha, ki je v scientološki cerkvi spoznala tudi Placida Dominga mlajšega, sina slovitega opernega pevca Placida Dominga, in se z njim poročila.

Povedala je, da je denar za obvezne donacije scientološki cerkvi, ki jih morajo plačevati člani, prispeval njen takratni tast, čeprav je scientologijo preziral: "Skupno je prispeval vsaj dva milijona dolarjev, nikoli pa ni hotel postati član."

Samantha in Placido Domingo mlajši sta se ločila leta 2008, kmalu zatem je izstopila iz scientološke cerkve, leta 2011 je izstopil tudi Placido mlajši. Tenoristov najstarejši sin Jose, ki je prav tako dolgoletni član scientologov, ne želi izstopiti, je povedala.

