Shakiro sredi Barcelone napadli divji svinji: Vse sta mi uničili

Popzvezdnico Shakiro in njenega osemletnega sina Milana sta med sprehajanjem po enem od parkov v Barceloni napadli dve divji svinji.

Kolumbijska pevka Shakira je na Instagramovih zgodbah razkrila, da je bila z osemletnim sinom Milanom žrtev dveh divjih svinj, ki sta ju po njenih besedah napadli, jima ukradli torbo in pobegnili v gozd.

Zvezdnica je kasneje do torbe sicer prišla, a je bila ta povsem raztrgana in uničena. "Poglejte, kaj sta z mojo torbo naredili dve divji svinji, ki sta me napadli v parku! Torbo, v kateri je bil tudi mobilni telefon, sta odnesli v gozd. Vse sta uničili," je razkrila sledilcem.

V videih je nato nagovorila sina Milana in ga spodbudila, naj pove resnico. "Povej, kako se je tvoja mama zoperstavila divji svinji."

A slavna pevka ni edina, ki ima v Barceloni težave z divjimi svinjami. O tem poroča vse več prebivalcev, ki se z njimi vse pogosteje srečujejo v urbanem središču. Leta 2016 je tamkajšnja policija prejela 1187 telefonskih klicev o napadih divjih svinj, ki so se spravljale na pse in mačke, ovirale promet in s tem povzročile tudi marsikatero prometno nesrečo.

Divje svinje so znane kot ena najbolj invazivnih vrst na svetu in ki lahko preživijo v skoraj vsakem okolju. Na urbana področja, kot je recimo Barcelona, pa jih privabljajo kupi smeti.