Severinin menedžer o golih fotografijah: To je maščevanje njenega bivšega

Potem ko so v javnost prišle fotografije, na katerih naj bi bila razgaljena hrvaška pevka Severina, se je oglasil njen menedžer in posredno potrdil, da je na fotografijah res ona. Izjavil je, da gre za maščevanje njenega nekdanjega partnerja.

"Vse to se 'dogaja' po tem, ko je Severina spet zmagala v sodnih postopkih. Takšno maščevanje nekdanjega partnerja, podtikanje in poskusi diskreditacije niso nič novega," je za hrvaški portal Index.hr dejal pevkin menedžer Tomislav Petrović. "Postavlja se vprašanje, kje so meje in s kakšnimi sredstvi bo še poskusil. Takoj smo uporabili vse pravne načine, da bi zaščitili Severinine pravice in interese," je še povedal.

Portal Index.hr ob tem piše, da je eno od fotografij, ki so v ponedeljek zvečer pricurljale na splet, kmalu pa jih je objavilo tudi več srbskih tabloidov, pred skoraj štirimi leti Severina sama objavila na svojem profilu na Facebooku.

Fotografijo je objavila 10. oktobra 2014, ob njej pa napisala: "Bonjour, Paris." Takrat je bila namreč v Parizu, v tamkajšnji Disneyland je odpeljala svojega sina Aleksandra.

Prav Aleksandrov oče, srbski podjetnik Milan Popović, s katerim se na sodiščih že dolgo bori za sinovo skrbništvo, naj bi po besedah pevkinega menedžerja v javnost spravil sporne fotografije. Aleksandar se jima je rodil leta 2012, burno razmerje pa sta končala leto pozneje. Severina se je oktobra 2015 poročila z Igorjem Kojićem, nekdanjim nogometašem iz Srbije.