Še ena zvezdnica pokazala strije, a požela val kritik #video

Zadnja leta vse več zvezdnic zagovarja pozitiven odnos do lastnega telesa in spodbuja to, da vse na sebi sprejemamo in imamo radi. Tudi kakšne lepotne nepopolnosti, kot so celulit in strije. Te je zdaj svetu ponosno pokazala tudi resničnostna zvezdnica Khloe Kardashian, a pri tem požela kar nekaj kritik in očitkov.

Khloe Kardashian se trenutno mudi nekje na počitnicah, kjer je nastala tudi fotografija, na kateri v črnih kopalkah z nekaj mivke na sebi kaže svoje lepo oblikovano telo. A resničnostna zvezdnica tokrat ni želela na ogled postavljati mišic, temveč nekaj drugega – strije, ki jih ima na stegnih. Ob fotografijo je zapisala: "Ljubim svoje črte." Ter zraven prilepila še emotikon zebre.

Mnoge oboževalke so fotografijo pozdravile z navdušenjem. Pohvalile so jo, ker je pokazala, da tudi sama – tako kot mnoge ženske – ni povsem brez "napak", in s tem mnoge opogumila, da se imajo rade takšne, kot so. Kar nekaj je bilo tudi takšnih, ki na fotografiji njenih strij sploh niso opazili, saj jim je v oči padlo njeno vitko, lepo oblikovano telo.

A z objavo je resničnostna zvezdnica požela tudi nemalo kritik. Očitali so ji, da ima tako malo strij in tako slabo vidne, da s takšno objavo ne more spodbujati žensk, da bi se bolje počutile v svoji koži. Ravno nasprotno – tistim, ki imajo res močne strije, lahko zaradi takšnih objav še pade samozavest, so prepričani številni.

Nekateri pa so še dodali, da kako lahko sploh promovira pozitiven odnos do lastnega telesa, če pa ves čas s pomočjo aplikacij olepšuje svoje slike oziroma lepotno popravlja objave. Celo to fotografijo s strijami je retuširala, meni nemalo sledilcev. "Koga misliš, da imaš za norca, sestra?" "Pozitiven odnos do telesa pa tako zelo obdelano … Ne morem." "Tvoja objava bi imela veliko več teže, če ne bi povsem popravila trebuha in pasu." To je bilo le nekaj opazk njenih sledilcev, ki so ji očitali, da je tudi na tej objavi popravila svoje telo.

Nekaj Khloejinih objav, na katerih ponosno kaže svoje vitko telo, za katerega ves čas trdo gara – včasih je imela namreč kar nekaj kilogramov več –, si lahko pogledate v videoposnetku na vrhu članka.

Preberite tudi: