Manila Esposito se je okitila še z dvema zlatoma

Italijanka Manila Esposito, ki je bila v četrtek najboljša že v mnogoboju, je danes na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za ženske v italijanskem Riminiju dodala še dve zlati medalji na gredi in parterju. Na dvovišinski bradlji je zmagala še ena domačinka Alice D'Amato.

Na domačem EP so Italijanke prišle do štirih zmag. Tri od teh je dosegla Esposito, ki je po slavju v mnogoboju danes naslov evropske prvakinje dosegla še v finalih na gredi in parterju. Na dvovišinski bradlji je bila najboljša D'Amato, sicer druga v razvrstitvi mnogoboja. Edino neitalijansko zmago je na preskoku dosegla Francozinja Coline Devillard.

Esposito (55,432 točke) je v mnogoboju slavila pred rojakinjo D'Amato (54,831) in Britanko Alice Kinsella (53,599). Komaj 17-letna italijanska senzacija je danes v finalu na gredi ugnala Romunko Sabrino Maneca-Voinea in Francozinjo Marine Boyer, medtem ko je bila na parterju prav tako boljša od Romunke na drugem mestu, tretja je bila še ena Italijanka Angela Andreoli.

Italijanke so dvojno zmago dosegle na dvovišinski bradlji, kjer je D'Amato zmagala pred Eliso Iorio, bronasta je bila Britanka Georgia-Mae Fenton. Francozinja Devillard pa je bila najboljša na preskoku, kjer je ugnala Bolgarko Valentino Georgievo in svojo rojakinjo Ming Van Eijken.

Lucija Hribar je s 17. mestom dosegla najboljšo slovensko uvrstitev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na EP so Slovenijo v članski konkurenci zastopale tri telovadke Lucija Hribar, Zala Trtnik in Sara King. Specialistki na preskoku Teja Belak in Tjaša Kysselef sta svoj nastop v Riminiju pred EP zaradi poškodbe odpovedali.

Hribar, ki bo Slovenijo zastopala tudi na olimpijskih igrah v Parizu, je tekmovala na dvovišinski bradlji in gredi. V kvalifikacijah na bradlji je zasedla 17. mesto z oceno 13,100, kar je bila najboljša slovenska uvrstitev na tem EP. Slovenke so sicer ostale brez finala na posameznih orodjih.

Na gredi se je Hribar odrezala nekoliko slabše, saj sta se ji pripetili dve manjši napaki. Z oceno 12,500 se je uvrstila na 38. mesto. V mnogoboju sta Slovenijo zastopali Trtnik in King. Prva je bila 30., druga pa 74.

V nedeljo sledi še ekipna tekma članic, ki se bo začela ob 15. uri. Pred tem se bodo v finalih po orodjih merile mladinke.