Oven

Vaša finančna situacija bo dobra, če pa je slediti obljubam, boste danes postavili temelje še boljšega poslovanja in uresničili določene poslovne korake. Finančni iznos za letni dopust je zajamčen, našli boste tudi dovolj denarja za specializacijo v tujini, poslovno izobraževanje ali učenje tujega jezika.

Bik

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.

Dvojčka

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Rak

Pričakujte spremembe v vašem delovnem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Lev

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja in telefonskih pogovorov.

Devica

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Tehtnica

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Škorpijon

Posamezniki se boste odločili za vlaganje v nepremičnine. Preden pa boste sprejeli dokončno odločitev, najprej razmislite o vseh aspektih in možnostih. V kolikor boste še vedno malce negotovi, se posvetujte s finančnim strokovnjakom. Z okolico boste imeli zelo turbulentne odnose.

Strelec

Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom.

Kozorog

Dan bo idealen za vpis na tečaj, inštrukcije, strokoven seminar ali znanstveno ekskurzijo v tujini. Srečno obdobje bo tudi za vse, ki se pripravljate na zagovor diplomske ali magistrske naloge. Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake.

Vodnar

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Ribi

Odločili se boste za drugačen stil oblačenja, spremenili boste pričesko ali pa boste obiskali kozmetični salon. Več pozornosti posvetite nohtom in lasem. Negujte svoje telo! Pred vami je obdobje sprememb, ko bodo stare stvari počasi bledele, v vašem življenju pa se bodo odpirala nova poglavja.