Kako kljub menopavzi ohraniti lepo postavo in dobro počutje ?

Do sedaj sem gostom zelo samozavestno in brez slabe vesti delila strokovne nasvete, a le na podlagi literature in izobraževanj. Naša skupina strokovnjakov, ki jo sestavljamo zdravnik, športni trenerji in jaz kot prehranska svetovalka, namreč gostom ponuja izobraževanja, tretmaje in praktične rešitve, ki jim pomagajo pri tem, da tudi v tem obdobju ohranijo zdravje, primerno postavo in dovolj energije, da lahko živijo v skladu s svojimi željami. Sedaj sem nenadoma začela v njihovih zgodbah prepoznavati tudi sebe, svoje težave.

Moje težave niso popolnoma enake težavam drugih žensk, saj ima vsaka od nas povsem svojo zgodbo in zato tudi svoje težave. So si pa te med seboj podobne in imajo pri večini žensk podoben rezultat.

In katere so najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo gospe srednjih let?

Gostje, ki v Terme Šmarješke Toplice prihajajo na pogovor ali na program hujšanja, razstrupljanja, imunskega ravnovesja in razvajanja, se pogosto srečujejo s težavami, kot so:

povečana teža oz. nabiranje maščobe okrog pasu,

zastajanje vode v telesu, podočnjaki,

slabša koncentracija, utrujenost, nespečnost, vročinski oblivi,

upadanje mišic skeleta in s tem spremenjena podoba in slabša kondicija,

prvo soočanje s povišanimi vrednostmi maščob v krvi, povišanim krvnim tlakom …

V Termah Šmarješke Toplice preverimo stanje z različnimi metodami, kot so tehtanje z bioimpedančno tehtnico, obremenilno testiranje, laboratorijske preiskave in pogovori o prehranskih in življenjskih navadah. Tako dobimo informacije, na podlagi katerih lahko podamo prehranska priporočila in nasvete za športne aktivnosti.

Prvi opazni znaki prehajanja v menopavzo

Pred dobrima dvema letoma sem se prvič zavedla, da začenjam vedno težje zapenjati zadrgo na hlačah, da se v obleki ne počutim več tako udobno kot prejšnjo sezono, da imam nekoliko povešeno kožo na podlahteh in da sem tudi na splošno bolj utrujena. Vse to kljub nespremenjenemu režimu prehranjevanja in kljub redni lažji telesni aktivnosti (nekaj ur tedensko).

Zadala sem si cilj, da v dveh mesecih okrepim mišice in si preoblikujem postavo. Na prvo mesto sem postavila telesno aktivnost z rednimi vajami za moč z ročkami – na začetku so bile te polkilogramske, nato pa kar kilogramske. Telovadila sem petkrat na teden in skoraj vsak večer šla tudi na sprehod s psom. Nobenih težav ni bilo niti z disciplino pri prehrani. Jedla sem po pet, včasih šest zdravih obrokov na dan in jih poskušala ozavestiti: jedla sem počasi, z udeleženimi vsemi čutili in skušala vsak grižljaj dobro prežvečiti, kar pred tem ni bila moja navada.

V vsem tem prizadevanju pa sem pozabila na nekaj zelo pomembnega, kar mi je kar malo nerodno priznati, saj se od prehranske svetovalke pričakuje, da to, kar svetuje drugim, upošteva tudi sama.

Kljub vadbi slabši rezultat! Le kaj delam narobe?

Ko sem se po dveh mesecih takih prizadevanj z bioimpedančno napravo v Termah Šmarješke Toplice stehtala in pridobila podatek o indeksu sarkopenije, sem bila zelo razočarana. Moji napori niso dali želenega rezultata – indeks sarkopenije je pokazal slabšo mišično moč, tehtnica pa je izračunala tudi višji odstotek maščobe in manj vode v celicah.

Sestava mojih obrokov ni bila popolna! Kaj je manjkalo?

Zaradi takšnega rezultata sem se odločila, da bom začela pisati prehranski dnevnik. Že po prvem obroku se mi je posvetilo. Moji obroki so bili ves čas prerevni z beljakovinami. Namesto da bi zjutraj pojedla jajce ali skuto, sem imela za zajtrk najpogosteje kruh, maslo in marmelado. Ker se je zgodba tudi čez dan nadaljevala z vnosom živil, bogatih z ogljikovimi hidrati, kot so kruh, testenine, riž, krompir, kaše in marsikatera zelenjava, sem uživala predvsem hranila, pomembna za energijo, imunski sistem in še kaj, premalo pa je bilo hranil za obnavljanje celic, mišic, za proizvodnjo hormonov. To pomeni, da je bilo v mojih obrokih premalo mesa, rib, jajc, mlečnih izdelkov in stročnic.

Vaje za moč in več beljakovin v uravnoteženi prehrani

Moj način prehranjevanja je povzročil, da se mi je kljub redni vadbi okrog pasu začela nabirati maščoba in da so postajale moje podlahti vedno bolj ohlapne. Prehranjevanje sem nato spremenila in danes mi s premišljeno in uravnoteženo prehrano uspeva vzdrževati telesno težo, čvrste mišice in dobro počutje, pa čeprav sem zadnje čase nekoliko manj aktivna – še vedno pa skrbim tudi za to, da vsaj trikrat na teden delam vaje za moč in da grem občasno na hiter sprehod.

Kaj pa moški v zrelih letih?

V tem obdobju, po petdesetem, se začnejo s podobnimi težavami soočati tudi moški. Pridobivanje visceralne maščobe in metabolni sindrom z vsemi pridruženimi težavami sta redna spremljevalca v tem starostnem obdobju pri moških, ki si ne vzamejo dovolj časa za telesno aktivnost in nimajo urejene prehrane.

